Comment encourager l’habitude de la lecture chez les jeunes

Aujourd’hui, en 2022 et avec tous les médias numériques à portée de main, accessibles et rapides à atteindre, voir un enfant ou un adolescent avec un livre à la main semble souvent un peu étrange. Certains jeunes sont encore très intéressés par la lecture physique, d’autres optent pour les livres numériques, mais avons-nous réfléchi à la manière d’inciter les jeunes à lire ? Si vous ne savez toujours pas comment vous y prendre, voici quelques conseils pour commencer à encourager les enfants et les adolescents à lire.

Comment leur faire prendre l’habitude de la lecture ?

Tout d’abord, l’idéal est de créer une habitude. À ce titre, cela commence par les adultes responsables des enfants, l’idéal est de susciter la curiosité et qu’ils nous voient lire, en commençant par exemple par un magazine papier, un journal, un livre, tout ce que nous avons à notre portée sans avoir besoin de faire des achats et des dépenses inutiles.

S’ils nous voient lire au moins tous les jours pendant quelques minutes et qu’ils voient que cela fait partie de notre routine, cette curiosité leur donnera envie de savoir ce que nous faisons, ce que nous lisons, pourquoi, et automatiquement, ils voudront faire de même parce qu’ils verront cela comme positif, ce qui est bien. Il est à noter que cette habitude leur fournira des outils d’étude essentiels, par exemple pour la compréhension de la lecture ou résumer un texte. Vous pouvez voir plus d’informations dans ce résumé PDF ici.

Si nous avons des doutes sur le type de lecture que nous devons leur offrir, nous pouvons recourir aux classiques qui ne manquent jamais. Commencer par des histoires courtes, des poèmes, des fables. Si l’enfant est encore très jeune, nous pouvons lui lire une histoire à l’heure du coucher, ou nous pouvons commencer un roman pour enfants et lire chaque soir quelques pages pour que le jeune soit transporté dans le monde de la lecture. De cette façon, nous travaillons et développons son imagination, car avec chaque mot, chaque phrase, il voyagera dans ce monde magique que nous lisons, créant une atmosphère de conte de fées.

Si le jeune est un adolescent et qu’il n’est pas immergé dans le monde fabuleux de la lecture, nous pouvons le conquérir avec de la littérature issue des genres de films ou de séries qu’il a l’habitude de voir. Pour donner un exemple, beaucoup d’enfants et d’adolescents ont pris l’habitude de lire avec la saga cinématographique Harry Potter. La lecture vous transporte dans le monde qui est raconté, vous avez l’impression de faire partie de cette histoire, vous ressentez ce que ressent votre personnage préféré, l’adrénaline monte à la lecture des aventures qu’ils vivent et l’anxiété de savoir comment l’histoire qui les a captivés va tourner.

Si le budget ne permet pas d’acheter un livre, il existe des bibliothèques dans chaque ville ou état. Dans les écoles de tous niveaux, auxquelles vous pouvez adhérer et demander un livre pour un certain temps et souvent gratuitement ou à un coût très faible. Mais il convient également de noter que, grâce à l’accès à Internet, il existe de nombreux livres numériques à télécharger gratuitement. Dans ce cas, il suffit d’avoir un accès à Internet et un appareil mobile.

En résumé, nous pouvons créer une bonne habitude chez nos jeunes avec les ressources dont nous disposons et les aider ainsi à développer leur imagination et à enrichir leur vocabulaire. Enfin, si vous êtes intéressé par les résumés de texte mentionnés dans cet article, vous pouvez en savoir plus ici.