Comment créer un site web pas cher en Algerie ?

La conception de site web en Algerie est devenu indispensable après les dernières années du Covid-19 ou beaucoup de commerces et de sociétés on été obligées de fermer (au moins physiquement). La présence d’une société dans le monde virtuel n’à jamais été aussi importante.

Nous pouvons dire actuellement qu’il n’est plus nécessaire de sensibiliser sur l’utilité d’avoir un site web

Je veux créer un site web pour mon entreprise, comment je fais?

Première chose à faire quand on n’est pas du domaine est de faire appel à un professionnel ou une agence. Une entité qui pourrait traduire vos besoins en un cahier de charges. Cela permettra de mettre tous les prestataires dans le même pied d’égalité devant vos besoins.

Après la réception des devis, il faut aussi regarder la qualité des travaux des prestataires, leur sérieux en matière de gestion de projets ainsi que les délais qu’ils proposent. Généralement, un site vitrine simple est réalisé dans un délai de 3 semaines si le client est réactif dans la validation des étapes. Pour divers sites (Catalogues produits ou e-commerce), ça peut aller jusqu’à 2 ou 3 mois en fonction des besoins.

Combien coute un site web en Algerie?

Généralement, pour une prestation sérieuse, un site web vitrine coute 100 000 DA au minimum, pour un site catalogue produits 160 000 DA et plus, et le site e-commerce à partir de 250 000 DA. Les prix peuvent augmenter en fonction des exigences des clients (Personnalisations, fonctionnalités, multilinguisme…etc.)

Selon plusieurs experts, il y’à des sites internet qui dépassent facilement la barre de 1 million de dinars avec l’obligation de signer un contrat de maintenance.

“Il y’à des sites qui nécessitent au moins 6 à 7 intervenants rien que pour leur réalisation qui prend quelquefois jusqu’à 6 mois de travail. Il est normal que le projet doit être payé en conséquence.”

Avant de rajouter: “La culture du service tarde à s’installer en Algérie et beaucoup de clients ont du mal à payer le bon prix pour une prestation digitale alors que pour des outils de production physiques, ils ne lésinent pas sur ls moyens”.

Une startup algérienne lance les sites web pas chers prêts à l’emploi

Se voyant confrontée à la problématique du pricing dans les sites web en Algérie, Webdispo une start-up historique dans le paysage digital algérien a lancé les sites pré-conçus à bas prix livrables en 48 heures. Une vraie petite révolution en Algérie sachant que les PME et PMI ne budgétisent pas suffisamment pour faire des sites web de qualité.

Discutant avec M.Issam BEKHTI, co-fondateur de Webdispo et instigateur du projet à propos de ce nouveau service, il nous dira: “Nous avons travaillé pendant plus de 3 mois à préparer deux modèles de sites web de grande qualité que les acheteurs peuvent s’offrir à 70000 DA incluant même un an d’hébergement et le nom de domaine pour la première année, nous livrons le client en 48 heures maximum. De par cette offre, le client peut avoir son site pour moins cher et vite” avant d’ajouter: “Avec cette offre, nous avons déjà des clients du Canada et en France en plus de l’Algérie. Nous avons une vision bien plus large pour le marché international”