Comment configurer MFA sur l’application Microsoft Authenticator ?

La façon de configurer MFA de la manière la plus simple est d’utiliser l’application Microsoft Authenticator. L’application permet une vérification en un clic au lieu de taper un code à 6 chiffres. Et si vous voyagez, vous n’aurez pas à payer de frais d’itinérance.

A présent, il sera question de vous donner toutes les informations relatives à la configuration de MFA sur l’application Authenticator. Restez connectés jusqu’à la fin, c’est maintenant !

Quelques informations importantes

Avant de tenter de configurer l’application Authenticator, votre compte doit être activé pour l’authentification multifacteur par l’administrateur de l’organisation. Si vous ne savez pas si le compte est activé pour MFA, veuillez contacter votre service d’assistance local. Si vous n’avez pas d’administrateur local, veuillez envoyer un e-mail à [email protected]

Notez que vous ne verrez cette invite que si vous n’avez pas configuré les informations de sécurité requises par votre organisation. Si vous avez déjà configuré vos informations de sécurité, mais que vous souhaitez apporter des modifications, vous pouvez suivre les étapes des différents articles pratiques basés sur la méthode.

Comment configurez MFA sur l’application Authenticator ?

La configuration MFA se divise en 16 grandes étapes à savoir :

Vous devez téléchargez et installez l’application Microsoft Authenticator pour votre appareil mobile. Ouvrez un navigateur sur votre ordinateur et accédez à http://portal.office.com pour vous connecter à votre compte professionnel ou scolaire Office 365. Si MFA est activé/appliqué, une invite de connexion différente s’affichera. Sélectionnez l’option Suivant Choisissez Application mobile dans le menu déroulant. Assurez-vous que « Recevoir des notifications pour vérification » est sélectionné. Sélectionnez l’option Configurer. Attendez une fenêtre contextuelle de configuration qui ressemble à ceci : Suivez les étapes sur votre écran. Notez que les utilisateurs d’iPhone devront peut-être activer l’appareil photo dans les paramètres afin de scanner le code QR. Ouvrez l’application Microsoft Authenticator sur votre téléphone Appuyez sur le + > Compte professionnel ou scolaire Utilisez votre téléphone pour scanner le carré QR situé sur l’écran de votre ordinateur. Votre compte sera ajouté automatiquement à l’application et affichera un code à six chiffres. Revenez à votre ordinateur et sélectionnez Suivant. Attendez maintenant que la vérification de l’état d’activation termine la configuration de votre ordinateur et sélectionnez Suivant. Revenez à votre téléphone. Il vous demandera d’approuver la connexion. Sélectionnez Approuver. Une fois terminé, vous pourrez sélectionner le bouton Suivant à droite. Sur l’écran suivant, sélectionnez Terminé. Et voilà, votre configuration est finie

Quelle est l’utilité de l’application Microsoft Authenticator ?

L’application Microsoft Authenticator vous aide à vous connecter à vos comptes lorsque vous utilisez la vérification à deux facteurs. La vérification à deux facteurs vous aide à utiliser vos comptes de manière plus sécurisée, car les mots de passe peuvent être oubliés, volés ou compromis. La vérification à deux facteurs utilise un deuxième facteur comme votre téléphone pour rendre plus difficile l’accès à votre compte par d’autres personnes. Vous pouvez utiliser l’application Microsoft Authenticator de plusieurs manières :

La vérification à deux facteurs

La méthode de vérification standard, où l’un des facteurs est votre mot de passe. Après vous être connecté à l’aide de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe, vous pouvez entrer un code de vérification qui vous a été fourni ou approuver une notification. Parmi les versions de la vérification à deux facteurs, il y a :

La connexion par téléphone

Il s’agit d’une version de la vérification à deux facteurs qui vous permet de vous connecter sans mot de passe. Pour ce faire, vous allez utiliser votre nom d’utilisateur, également vous aurez besoin de votre appareil mobile avec votre empreinte digitale.

La génération de codes

En tant que générateur de code pour tous les autres comptes prenant en charge les applications d’authentification.

Utilisez Authenticator pour l’accès à vos données

Votre organisation peut exiger que vous utilisiez l’application Authenticator pour vous connecter et accéder aux données et documents de votre organisation. Même si votre nom d’utilisateur apparaît dans l’application, le compte n’est pas configuré comme méthode de vérification tant que vous n’avez pas terminé l’inscription. Pour plus d’informations, voir Ajouter votre compte professionnel ou scolaire.