Comment commencer le trading d’option binaire pour les débutants

Le trading est un monde compliqué qui nécessite des années d’apprentissage pour être maîtrisé, du moins c’était encore le cas il y a quelques années. Aujourd’hui, grâce à l’évolution d’internet, le trading est devenu accessible à n’importe quelle personne avec un compte en banque et le trading d’options binaires rend sa compréhension plus simple.

Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir un guide de trading d’options binaires et nous vous expliquerons ici les principes directeurs pour que vous compreniez l’intérêt de ce type de trading.

Comprendre ce qu’est le trading d’options binaires

Le trading d’option binaires est une manière simplifiée de jouer en bourse, comparé aux systèmes complexes que peuvent mettre en place un trader dans une banque traditionnelle. En effet, le trading d’options binaires vous proposera toujours, comme son nom l’indique, le choix entre deux options : hausse ou baisse.

Avec ce produit financier, vous pouvez donc prédire la hausse ou la baisse d’une devise, d’un indice, d’une action, d’une matière première et de tout ce qui peut être côté en bourse. Cette simplification du principe d’investissement rend le trading plus accessible et plus simplement compréhensible pour n’importe qui. Cependant, il faut apprendre à interpréter les courbes présentées et c’est une toute autre histoire et vous allez vite comprendre pourquoi un trader professionnel peut être payé entre 4 000 et 6 000 €, hors bonus.

Apprendre à lire les graphiques avant toute chose

Avant d’investir le moindre centime, vous devez commencer par comprendre ce que représentent les graphiques qui peuvent paraître simples, mais sont plus complexes que la simple hausse ou baisse d’un prix. Il existe d’ailleurs plusieurs types de graphiques et nous allons vous présenter les principales représentations utilisées.

Les Barographes (OHLC)

Les graphiques en barographes, que l’on appelle aussi les graphiques OHLC pour « Open-High-Low-Close », renseignent quatre données en même temps. Vous pouvez y lire les prix d’ouverture et de fermeture au plus haut et au plus bas. Il permet de visualiser les tendances sur une période donnée et il est donc possible de savoir si le cours que vous observez est volatile et donc si son prix a tendance à beaucoup varier.

Les chandeliers

Le graphique en chandelier japonais sont très anciens, mais toujours aussi populaires, car ils permettent de synthétiser et de condenser un grand nombre d’informations de manière visuelle. C’est donc souvent le type de graphiques sur lesquels les débutants se concentrent pour comprendre les enjeux du trading et visualiser un maximum d’information au même endroit. Toutefois, les chandeliers ne sont pas suffisants pour étudier un marché, malgré les indications fournies.

Il faut également comprendre que les traders n’analysent pas seulement les tendances dessinées par les graphiques en soi. En effet, les traders apprennent aussi à reconnaître certaines séquences qui peuvent être indicatives d’une montée à venir ou d’une brutale descente.

Les graphiques linéaires

Les graphiques linéaires sont les plus simples à lire et à comprendre au premier coup d’œil. Une ligne qui indique le prix d’ouverture et la courbe du graphique va monter ou descendre selon l’évolution du prix et elle peut passer aussi bien en dessous qu’au-dessus de l’indicateur de prix initial.

Cependant, ce type de graphique vous donnera moins d’informations que les autres types de représentations visuelles évoquées plus tôt.

Comment commencer le trading d’options binaires

Si vous désirez vous mettre au trading et que les options binaires vous paraissent être un produit financier parfait pour vous, il faut malgré tout faire les bons choix et nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes.

Trouver un courtier de confiance

Le plus important est de comparer les plateformes de trading à votre disposition. Il faut que la plateforme soit digne de votre confiance. Pour vous assurer que la plateforme est sûre, vous pouvez vous rendre sur le site de l’AMF et consulter leur liste noire pour voir si le courtier y figure. Vous trouverez aussi des avis utilisateurs sur internet et les informations en bas de page comme les conditions d’utilisations doivent être lues à tout prix.

Essayez le mode démo

Avant de débourser de l’argent et de risquer quoi que ce soit, nous vous recommandons d’essayer le mode démo de la plateforme de trading. Cela vous permettra de vous familiariser avec les mécaniques de trading disponibles et de comprendre les conséquences d’un faux pas.

Profiter des ressources éducatives fournies

La plupart des plateformes de trading proposent des cours en ligne. Vous pouvez trouver des articles, des e-books et même des webinaires avec des professionnels du trading qui pourront vous apporter de précieuses informations sur le trading. Alors, profitez-en pour vous former de manière interactive et comprendre les mécaniques du trading d’options binaires sur le tard.

Évitez les arnaques

Le développement du Forex et l’engouement autour des crypto-monnaies mène aussi à l’essor des arnaques. Ainsi, nous vous invitons à vous méfier de tous ceux qui vous promettent des bénéfices avec du trading automatisé par un robot, les faux remboursements suite à une arnaque, etc.

En effet, le trading n’est légitime que lorsque c’est vous qui êtes aux manettes et que vous avez le contrôle sur votre investissement. Il n’y a pas non plus de recette miracle qui vous fera gagner de l’argent à coup sûr et même les traders professionnels perdent de l’argent parfois.

Le trading d’options binaires présente-t-il des risques ?

Le risque zéro n’existe pas et cela est aussi vrai pour le trading peu importe sa forme. Vous investissez de l’argent pour tenter de prédire la tendance d’un prix et il est possible que les choses n’aillent pas dans votre sens. Ainsi, les plateformes qui promettent des gains d’argent faciles vous mentent et le trading requiert des connaissances à la fois mathématiques et des industries sur lesquelles vous investissez assez poussées.

Le trading d’options binaires, un métier à part entière

Si vous décidez de vous lancer dans le trading d’options binaires, vous devez savoir que votre réussite dépendra de votre investissement personnel. Nous ne parlons pas ici d’argent, mais bien du temps et de la ferveur que vous êtes prêts à consacrer à l’apprentissage de cette discipline.

Photo by Pierre Borthiry – Peiobty on Unsplash