Comment choisir la bonne dimension de pneu

Quand vous êtes propriétaire d’une voiture, d’une moto ou de tout autre engin avec des pneus, à un moment ou un autre vous devrez remplacer vos pneus, soit pour qu’ils soient mieux adaptés aux conditions climatiques ou aux conditions routières soit parce qu’ils sont usés, crevés… Cependant, le choix de roues de rechange n’est pas évident pour tout le monde, surtout si vous n’avez pas encore remplacé vos pneus et que vous êtes novice en la matière. Mais ne vous inquiétez pas car notre petit guide vous donne toutes les informations essentielles pour faire un bon choix et toutes les étapes indispensables qui vous permettront de choisir des pneus de remplacements aux bonnes dimensions pour votre automobile ou votre moto.

Pourquoi est-il recommandé de choisir des pneus aux mêmes dimensions que les pneus d’origine ?

Lorsque vous achetez une nouvelle voiture, dans la plupart des cas, le vendeur vous conseille toujours de noter les dimensions des pneus montés sur le véhicule et de les conserver car ce sont les dimensions préconisées par le constructeur automobile. Au fait, il est essentiel de retenir la taille exacte de vos pneus puisque ces derniers jouent un rôle important au niveau de votre sécurité de conduite mais aussi de la longévité de vos pneus.

Comment où trouver les indications concernant la taille de vos pneus d’origine ?

Pour commencer, il est important que vous sachiez quelles sont les dimensions des pneus d’origine de votre voiture. Vous avez plusieurs options pour les trouver :

S’ils sont toujours montés sur le véhicule, vous pouvez lire les indications sur leurs flancs.

Si vous achetez une voiture d’occasion et que les pneus montés ne sont plus d’origine, il vous faut consulter le manuel du fabricant de votre voiture pour en prendre connaissance.

Vous pouvez également vérifier à l’intérieur de la portière gauche avant de votre voiture s’il y a une plaquette avec ces informations.

Comment lire les dimensions des pneus ?

Cette suite de chiffre vous semble incompréhensible ? Pas de panique ! Pour faciliter la lecture des dimensions d’un pneu, nous avons choisi l’exemple suivant :

205/65 R16 91

205 correspond à la largeur du pneu

65 indique la hauteur du pneu (c’est une grandeur exprimée en pourcentage résultant du rapport entre la hauteur du flanc du pneu et sa largeur)

R signifie une structure radiale (vous pouvez aussi trouver des constructions de pneu diagonales)

16 est le diamètre de la jante exprimé en pouces

Ainsi, en suivant le même schéma, vous pourrez comprendre toutes les dimensions de pneus.

Une fois que vous savez lire les dimensions de vos pneus, vous avez passé la première étape haut la main ! Maintenant, vous pouvez passer à l’étape suivante qui consiste à rechercher des pneus de la même taille.

Mais où pouvez-vous dénicher des pneus de qualité tout en respectant vos contraintes budgétaires ?

Chercher vos pneus au bon endroit est tout aussi important

Vous pouvez vous rendre dans un magasin spécialisé en pneumatique automobile si vous avez du temps. Vous pourrez y demander le conseil d’un vendeur expérimenté mais il se peut que le choix de modèles soit limité. Si vous souhaitez avoir plus de choix mais vous manquez de temps pour visiter plusieurs magasins, la recherche en ligne reste la meilleure option. Mais là, la plus grande difficulté est de trouver le bon pneu pour votre voiture parmi les centaines de milliers de modèles proposés : vous aurez l’embarras du choix et vous risquez de vite vous emmêler les pinceaux !

Heureusement, nous avons pensé à tout ! Chez pneu.fr, nous avons tenu compte de toutes les difficultés que vous êtes susceptibles de rencontrer lorsque vous cherchez de nouveaux pneus. Au regard de la loi, les pneus de remplacement doivent être identiques aux pneus d’équipement d’origine. Il y a donc de nombreuses caractéristiques à prendre en compte. Par ailleurs, de nombreuses marques sont disponibles sur le marché, des plus anciennes et connus aux plus récentes et modernes. La technologie pneumatique ne cessant d’évoluer, il faut savoir faire votre choix en fonction des exigences de votre véhicule et de vos besoins de conduite.

Notre site est l’endroit idéal pour trouver vos pneus avec facilité

Nous avons établi un moteur de recherche complet et performant sur notre site de vente spécialisé pour faciliter votre recherche de pneu par dimensions. En effet, l’interface de notre site est très intuitive : il vous suffit de choisir vos critères de recherches et de lancer votre recherche. Pour ce faire, cliquez sur la liste déroulante et choisissez les critères de sélection appropriés :

le type de véhicule : voiture légère, fourgonnette, camion, engin agricole, moto…

le type de pneu : pneu d’été, pneu d’hiver ou pneu quatre saisons

la largeur et la hauteur du pneu

le diamètre de jante

L’outil de recherche intégré à notre portail de vente en ligne a été conçu pour sélectionner automatiquement tous les modèles disponibles en quelques secondes et les affichent sur une même page. Mais cela ne s’arrête pas là car vous aurez la possibilité d’affiner vos résultats de recherche grâce à d’autres fonctions.

Encore plus de fonctionnalités !

Arrivé à ce stade, vous disposez de tous les modèles de pneus proposés aux dimensions que vous recherchez au même endroit. Mais vous devez encore faire votre choix final car les offres sont nombreuses : les prix peuvent être variés, il y a plusieurs marques distribués par des vendeurs différents…

Voilà pourquoi nous avons mis en place plus de fonctionnalités sur notre boutique de pneus en ligne. Nous nous efforçons de rendre ce choix plus facile. Nous avons intégré plusieurs filtres permettant de faire le tri dans les résultats de recherche en fonction de la marque, du vendeur, du prix et plus encore.

En vous servant de ces filtres, vous affinerez votre recherche et cela rendra votre décision plus sûre. Vous serez donc en mesure de trouver des pneus à la bonne dimension et de bonne qualité tout en tenant compte de votre budget.