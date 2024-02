Comment acheter une voiture intelligemment

Pour beaucoup une nécessité, pour certains un rêve : acheter une voiture est une étape importante de la vie, mais faire les bons choix n’est jamais facile. Dans une période qui n’est certainement pas économiquement prospère, il est essentiel d’adopter certaines stratégies qui peuvent faire la différence tant dans la phase d’achat qu’en termes de gestion. L’une, essentielle, est étroitement liée à la présence toujours croissante du marché automobile sur le web et concerne notamment les pièces détachées automobiles d’occasion. En effet, grâce à des plateformes comme Ovoko, acheter une pièce détachée d’occasion est très simple et sûr: avec son vaste catalogue qui comprend également des pièces détachées Land Rover, Mercedes, Citroën, Toyota et toutes les autres marques automobiles, et son service de qualité, Ovoko est une ressource importante pour trouver des opportunités d’économies. Mais quelles sont les autres bonnes pratiques pour acheter une voiture ?

Dans cet article, nous approfondissons le sujet.

La planification est une nécessité, aujourd’hui plus que jamais

L’histoire récente du secteur automobile a été plutôt troublée : d’abord la pandémie puis la crise des semi-conducteurs ont considérablement ralenti la production, tandis que l’augmentation du coût des matières premières et la nécessité d’accélérer la transition vers l’électrique ont poussé les prix à la hausse, mettant également consommateurs en difficulté. Avec l’augmentation des prix et des taux d’intérêt sur les prêts, acheter une voiture et l’entretenir n’est pas facile, car c’est un engagement qui se paye sur plusieurs années. Compte tenu de tout cela, une planification minutieuse de toutes les étapes nécessaires à l’achat d’une voiture devient essentielle pour éviter que la possession d’une voiture ne devienne un fardeau.

Ce qu’il faut savoir sur le prêt

Pour acheter une voiture, il faut presque toujours un prêt. Dans ce cas, l’une des premières considérations à prendre en compte concerne la pérennité des mensualités elles-mêmes, ainsi que le montant total du prêt qui pourra être remboursé ultérieurement. Normalement, il est conseillé de maintenir la mensualité du prêt en dessous de 10 % du salaire net, tandis qu’en ce qui concerne la durée, il faut faire une distinction entre les voitures d’occasion et les voitures neuves. Lors du choix d’une voiture d’occasion, la durée du prêt ne doit pas dépasser trente-six mois, soit trois ans, tandis que pour un véhicule neuf, il est suggéré de ne pas dépasser soixante mois, soit cinq ans. En effet, limiter la durée du prêt, c’est aussi économiser sur les intérêts, évitant ainsi le risque de devoir payer bien plus que la valeur de la voiture.

Approbation du prêt

À la lumière de ce que nous avons vu dans le paragraphe précédent, un autre conseil pour les consommateurs est d’obtenir une première approbation de prêt avant même de se rendre chez les concessionnaires. L’avantage stratégique est considérable, car il peut se traduire par une meilleure position lors des négociations. Pour les consommateurs qui n’ont jamais demandé de prêt ou obtenu de prêt automobile, faire une demande auprès d’un cosignataire peut être une bonne idée pour aider à obtenir un taux d’intérêt plus bas et à réduire vos dépenses globales. De bonnes alternatives sont les prêts d’institutions proposant des programmes spécifiques pour les primo-accédants ou ceux de banques peut-être déjà connues avec lesquelles vous entretenez une relation assez consolidée.

Calculez soigneusement les coûts d’exploitation

La dépense d’une voiture ne s’arrête pas à l’achat. Sa gestion, outre l’entretien ordinaire et extraordinaire, a un coût qui comprend le carburant, l’assurance et les taxes. Pour cette raison, l’une des meilleures stratégies pour acheter une voiture consiste à calculer avec précision le coût total et à établir un budget réaliste. En général, le coût total de possession du véhicule, prêt compris, ne doit pas dépasser 20 % du salaire net. Bien entendu, d’autres mesures peuvent encore faire baisser le coût total de possession : une conduite sûre et de bonnes pratiques, par exemple, peuvent rendre moins d’interventions de maintenance nécessaires.

Passer un examen de conduite

Une étape fondamentale après le choix de la voiture est l’essai routier, appelé essai routier. Puisque la voiture doit accompagner l’automobiliste pendant plusieurs années, il est important de ne pas sous-estimer certains aspects comme la position de conduite et la visibilité pour garantir une conduite pleinement pratique et confortable. Avoir quelques doutes déjà lors de l’essai routier peut être un signal d’alarme et suggérer la nécessité de s’orienter vers d’autres modèles. Autrement dit, surtout lorsqu’il s’agit d’automobiles, la précipitation est une mauvaise conseillère : mieux vaut prendre tout le temps nécessaire pour faire le bon choix.

Évaluez soigneusement vos besoins et vos habitudes de conduite

Pour vraiment faire le bon choix, il est essentiel de réfléchir à vos habitudes de conduite. La propension aux longs trajets, à la conduite urbaine ou dans des conditions plus difficiles sont les premiers critères d’évaluation, mais les réflexions sur les fonctions nécessaires en matière d’infodivertissement et d’assistance à la conduite ainsi que sur la consommation de carburant sont tout aussi importantes, également à la lumière de la nouvelle réglementation. sur les émissions et la circulation pour accélérer la transition vers l’électrique. Entre l’essence et le diesel, par exemple, le choix n’est pas toujours facile : ce dernier peut vous faire économiser de l’argent, mais l’entretien a tendance à être plus coûteux. Par ailleurs, ne sous-estimez pas les petites voitures : faciles à conduire et à garer surtout dans des contextes urbains très fréquentés, elles représentent également un bon choix en termes de consommation et de faibles coûts d’entretien.

Droit photo : Foto di Mike Bird