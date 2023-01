Comment acheter une maison aux États-Unis avec des Bitcoins ?

Dans notre monde de plus en plus numérique, tout est sur la table. Vous pouvez désormais utiliser des crypto-monnaies pour acheter des actifs importants tels qu’une maison, en supposant que vous compreniez quelques mises en garde. Plus d’un tiers des petites entreprises accepteraient les paiements en crypto-monnaies. Certains experts prédisent que les paiements hypothécaires en crypto-monnaie deviendront plus courants dans les années à venir. Si vous envisagez d’investir dans la cryptographie, vous pouvez en savoir plus en visitant https://immediate-edge.co/fr/

Les plateformes Fintech facilitent le transfert de Bitcoin en peer-to-peer entre consommateurs, et certains prêteurs hypothécaires ont déjà commencé à expérimenter en permettant aux clients de payer en crypto-monnaies. Par exemple, United Wholesale Mortgage, le deuxième plus grand prêteur hypothécaire du pays, a annoncé un plan éphémère en août dernier pour accepter les paiements en Bitcoins, mais a rapidement abandonné le programme en raison des coûts élevés et de l’incertitude réglementaire.

Cependant, l’achat d’une maison avec des crypto-monnaies pourrait être trop attrayant pour que les développeurs et les innovateurs y renoncent.

Comment acheter une maison avec des Bitcoins

Voici quelques options actuelles pour les crypto-natifs avisés et les acheteurs de maison crypto-curieux.

Utiliser vos Bitcoins comme garantie

L’une des façons d’utiliser vos Bitcoins pour l’immobilier est de verser un acompte. Plusieurs nouvelles plateformes fintech lancent des produits spécifiquement destinés à cet usage. BlockFi, Celsius et Unchained Capital, par exemple, proposent des prêts adossés à des crypto-monnaies avec des taux annuels en pourcentage allant de 1 à 6%. Les individus peuvent utiliser ces prêts pour faire de gros achats, comme des automobiles ou des biens immobiliers. En tirant parti des crypto-actifs, ces entreprises prétendent aider tout le monde, des personnes non bancarisées aux particuliers fortunés, à élargir leurs options de prêt.

Un prêt garanti par des crypto-monnaies est attrayant car les emprunteurs ne sont pas tenus de liquider leurs avoirs en crypto-monnaies pour obtenir un financement. Et cela élimine le besoin d’encaisser votre crypto-monnaie et évite la création d’un événement imposable pour acheter une maison.

La partie délicate des prêts crypto-collatéralisés est que (A) ils ne sont pas encore disponibles dans tous les États, et (B) le ratio prêt/valeur (LTV) est difficile à déterminer car les crypto-monnaies sont très volatiles. Si vous obtenez un prêt à un ratio de 1:1 et utilisez 1 BTC comme garantie, vous pourriez théoriquement obtenir un prêt de 47 500 dollars. Chaque prêteur utilisera une formule de ratio de liquidité différente.

Transfert de crypto-monnaies entre acheteurs et vendeurs

Rien n’empêche deux personnes de conclure un accord privé pour vendre une maison en échange de crypto-monnaies via un transfert direct de portefeuille à portefeuille. Il est conseillé de mettre votre accord par écrit et de consulter un avocat connaissant bien le droit immobilier et les crypto-monnaies.

Cette méthode a peu de chances de fonctionner si vous faites appel à un agent immobilier qui n’acceptera probablement pas de commission en crypto-monnaie.

Encaisser vos Bitcoins

De même, vous pouvez payer une maison avec des crypto-monnaies dans une situation de vente par le propriétaire ; vous pouvez également payer en espèces. De même, si vous avez besoin de fonds pour le financement, vous pouvez encaisser une partie de vos avoirs en crypto-monnaie pour aider à l’acompte initial.

Pourquoi acheter une maison avec un actif décentralisé ?

Avant de choisir l’une des options ci-dessus et de procéder à votre achat immobilier, demandez-vous pourquoi vous voulez acheter une maison avec une crypto-monnaie en premier lieu.

Satoshi Nakamoto a conçu cette crypto-monnaie comme un actif décentralisé, alors que le secteur hypothécaire dépend d’un réseau de prêteurs et de banques centralisées. Envisagez de contracter une hypothèque bancaire et d’utiliser une nouvelle monnaie algorithmique sans autorisation. Une monnaie algorithmique entièrement décentralisée pour rembourser la monnaie fiduciaire (gouvernementale) empruntée pour acheter un bien physique dans le monde réel.