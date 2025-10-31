Commémoration du 1er Novembre : horaires prolongés pour le tramway d’Alger

À l’occasion de la célébration du 71ᵉ anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, la Société d’exploitation des tramways (Setram) a annoncé un prolongement exceptionnel des horaires de circulation sur la ligne d’Alger.

Dans un communiqué publié ce vendredi 31 octobre, l’entreprise a indiqué que le tramway circulera exceptionnellement jusqu’à 2h00 du matin afin de permettre aux citoyens de participer aux activités commémoratives prévues dans la capitale.

Selon Setram, le dernier départ depuis la station Les Anassers aura lieu à 02h00, tandis que le dernier départ depuis Dergana est programmé à 00h30.

Cette mesure vise à faciliter les déplacements nocturnes des usagers et à accompagner l’affluence attendue en cette nuit symbolique, marquée par des célébrations à travers tout le pays.

SILA 2025 : Setram renforce son dispositif pour assurer la fluidité du transport à Alger

À l’occasion de la 28ᵉ édition du Salon international du livre d’Alger (SILA), la Société d’exploitation des tramways (Setram) a mis en place une série de mesures destinées à garantir un transport fluide vers le Palais des expositions et à répondre à l’importante affluence attendue.

Dans un communiqué, Setram a indiqué avoir mobilisé l’ensemble de ses équipes humaines et logistiques afin d’offrir un service optimal durant toute la durée du Salon. Jusqu’à 37 rames ont été mises en circulation pour assurer une couverture complète du réseau, notamment pendant les heures de pointe.

Pour s’adapter à la forte demande, la fréquence des tramways a été ajustée.

Les intervalles entre deux passages ont été réduits à 3 à 5 minutes, facilitant ainsi le flux des passagers et réduisant les temps d’attente dans les stations les plus chargées.

Horaires de fonctionnement maintenus

La société précise que les horaires habituels restent inchangés :

premiers départs de Dergana et Les Anassers à 5h30,

derniers départs à 22h00 depuis Dergana et 22h20 depuis Les Anassers.

En complément du dispositif normal, des rames supplémentaires seront déployées selon le niveau d’affluence constaté sur le terrain afin de faciliter les déplacements des visiteurs et d’assurer leur confort. Avec ces mesures, Setram entend garantir un transport fluide, sécurisé et accessible tout au long de l’événement culturel le plus fréquenté du pays.