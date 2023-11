Commandes et ventes des véhicules Chery en Algérie : la date dévoilée

En effet, c’est dans un communiqué officiel, qu’Auto Leader Company a confirmé le démarrage des opérations de vente et de prise de commandes dès le 23 novembre 2023, pour les véhicules CHERY. La société s’engage à fournir prochainement des informations détaillées sur les points de vente et les concessionnaires agréés, où les clients pourront découvrir les tarifs des voitures et les documents nécessaires.

Auto Leader Company, représentant exclusif de CHERY en Algérie, a souligné son engagement envers la transparence en fournissant des détails sur les emplacements des points de vente et des concessionnaires agréés. Ces informations seront cruciales pour les clients souhaitant explorer les prix des véhicules et les exigences de documentation.

Pour rappel, Chery la marque automobile chinoise, avait inauguré ses opérations en Algérie ce jeudi 9 novembre 2023. L’annonce avait été faite par le ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique.

A LIRE AUSSI : « Nous avons un système pour refouler les courtiers », le DG de Chery Algérie rassure

Quels sont les prix des véhicules CHERY en Algérie ?

En outre, lors de son lancement officiel, Chery avait dévoilé les prix et la gamme de modèles qui seront disponibles sur le marché algérien d’ici la fin de l’année 2023. Ces modèles sont spécialement conçus pour répondre aux besoins du marché algérien, avec des prix compétitifs allant de 199 à 500 millions de centimes.

De plus, la marque chinoise Chery vise à commercialiser 11 000 véhicules d’ici la fin de l’année en cours, avec une augmentation prévue à 50 000 unités l’année suivante.

La société avait aussi annonce qu’elle propose 15 options parmi 7 modèles, comprenant le Tiggo 2 Pro, le Tiggo 4 Pro, le Tiggo 7 Pro, le Tiggo 8 Pro, le Tiggo 8 Max, l’Arizo 5 et l’Arizo 8.

Chery a également annoncé qu’elle offre à ses clients une garantie de 7 ans ou 200 000 kilomètres sur tous ses modèles, renforçant la confiance des clients algériens dans la qualité de ses véhicules.

A LIRE AUSSI : L’effet « Chery » précipite la chute des prix de l’automobile d’occasion en Algérie