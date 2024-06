Comité du patrimoine immatériel UNESCO : L’Algérie élue membre à l’unanimité

L’Algérie a été élue membre du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO pour la période 2024-2028. Cette élection, qui s’est déroulée mardi, marque une reconnaissance internationale de l’engagement de l’Algérie dans la protection de son riche patrimoine culturel. Représentant le groupe arabe, l’Algérie siègera parmi les autres nations lors de ce mandat important.

En effet, l’élection de l’Algérie a eu lieu lors de la 10e Assemblée générale des États signataires de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Cette réunion s’est tenue au siège de l’UNESCO à Paris, en présence de représentants de 178 pays. Le ministère de la Culture et des Arts a exprimé sa satisfaction dans un communiqué, soulignant que cette élection démontre la confiance de la communauté internationale en l’Algérie.

De plus, le communiqué du ministère a également mis en avant la politique nationale sérieuse de l’Algérie pour la préservation et la promotion de son patrimoine culturel. L’Algérie a su se distinguer par ses efforts constants pour protéger ses traditions et ses expressions culturelles uniques. Cette élection est perçue comme une reconnaissance des actions menées pour la défense des éléments du patrimoine immatériel algérien au sein de l’UNESCO.

Le Leadership Culturel de l’Algérie

En outre, l’Algérie n’a cessé de jouer un rôle actif sur la scène internationale en matière de patrimoine culturel. Le pays a inscrit de nombreux éléments de son patrimoine sur les listes de l’UNESCO, affirmant ainsi sa présence active dans les discussions et les décisions relatives à la culture mondiale. L’élection au sein de ce comité renforce encore plus cette position de leadership.

De plus, le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a été créé en 2003, suite à la signature de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine immatériel. Ce comité joue un rôle clé dans la mise en œuvre des politiques de protection et de promotion du patrimoine culturel. L’Algérie, en tant que nouveau membre, contribuera à orienter les actions de ce comité pour les quatre prochaines années.

Ce nouveau mandat de l’Algérie au sein du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine immatériel s’étendra de 2024 à 2028. Durant cette période, l’Algérie travaillera aux côtés d’autres nations pour promouvoir et protéger le patrimoine culturel immatériel à l’échelle mondiale. Ce mandat reflète l’engagement continu de l’Algérie à soutenir les initiatives de l’UNESCO dans ce domaine crucial.

L’Importance du Patrimoine Culturel Immatériel

Par ailleurs, le patrimoine culturel immatériel englobe les traditions, les pratiques, les connaissances et les compétences qui sont transmises de génération en génération. Ces éléments jouent un rôle vital dans le maintien de la diversité culturelle et la promotion de la compréhension mutuelle entre les peuples. L’engagement de l’Algérie dans la sauvegarde de son patrimoine immatériel est un exemple de la manière dont les nations peuvent préserver et valoriser leurs héritages culturels uniques.

Avec cette élection, l’Algérie continue de renforcer sa position sur la scène culturelle mondiale. Le pays s’efforcera de promouvoir des politiques qui soutiennent la diversité culturelle et la préservation du patrimoine immatériel. Le rôle de l’Algérie au sein du comité de l’UNESCO sera crucial pour les décisions futures concernant la protection du patrimoine culturel à travers le monde.

En conclusion, l’élection de l’Algérie au Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO marque un jalon important. Ce mandat de quatre ans permettra à l’Algérie de continuer à jouer un rôle clé dans la protection et la promotion du patrimoine culturel immatériel, tant au niveau national qu’international.