Comité de soutien pour une Algérienne menacée d’expulsion en France

L’an dernier, la France a délivré un total de 733 070 visas contre 712 317, en 2020. Cependant, les dernières statistiques ont dévoilé un refus massif des demande de visas vers ce pays. Et plus particulièrement, pour les Algériens. De plus, un autre problème se persiste ses derniers jours, c’est celui de la difficulté de l’obtention des titres de séjours. Poussant, ainsi, les autorités de ce pays, à délivrer en masse des OQTF.

L’obligation de quitter le territoire français ou OQTF, une procédure tant redoutée par les Algériens en situation irrégulière. Mise en place par les autorités de ce pays, à l’encontre des personnes non disposant d’un titre de séjour valable. Ainsi, le sans papier est contraint de quitter la France, dans un délais de 30 jours.

C’est le cas de Ouardia Bendjemar, une jeune étudiante algérienne, qui a rejoint la France, en 2017. Etant à l’époque mineure, Ouardia a reçu le soutien de sa sœur et son beau frère, résidant dans le même pays. Et ce, en devenant ses tuteurs légaux, en 2019.

Une étudiante algérienne face à une obligation de quitter le territoire français

Par ailleurs, pour ses 18 ans, cette jeune Algérienne, a décidé de régulariser sa situation. Pour se faire, elle prépare son dossier pour une demande de titre de séjour et l’envoie à la préfecture. Cependant, cette dernière a décidé autrement, et lui a planté un refus catégorique au nez.

Pire encore, Ouardia s’est vue infligé une obligation de quitter le territoire français, en avril 2022 . Et ce, en plein préparation de son baccalauréat. Qu’elle a obtenu avec brio au lycée Buisson à Elbeuf. Aujourd’hui, étudiant en première année licence chimie, l’Algérienne vit ses jours avec stress et peur. Surtout avec l’assignation à résidence, que lui a délivré la préfecture de Rouen, le mois d’avril 2022.

Ainsi, si la préfecture ne revoit pas sa demande de titre de séjour, Ouardia sera expulsée de France, le 20 juillet prochain. En solidarité avec cette brillante étudiante, tous camarades et enseignant, ont établi un comité de soutien au profit de cette Algérien. Soutenue par de nombreux élus de la région, une pétition a été lancée pour stopper la décision de l’obligation de quitter le territoire français. Celle-ci a obtenu à présent, 17000 signature.

La France suspend l’expulsion des étudiants étrangers ayant fui l’Ukraine

Le 4 juillet dernier, les autorités françaises ont revu leurs décision concernant les étudiants étrangers ayant fui la guerre en Ukraine. Après avoir délivré en masse des obligations de quitter le territoire français, ce dernier a décidé d’accorder une deuxième chance pour ces étudiants.

Elle leur accorde, ainsi, un délai jusqu’à la prochaine entrée universitaire. Et ce pour leur permettre de régulariser leurs situations. Et ce n’est pas tout, ces étudiants étrangers seront dorénavant, traités comme tous les autres demandeurs de visas pour la France.