Combien vaut l’euro aujourd’hui en Algérie ? La barre des 270 dinars se rapproche dangereusement !

L’euro poursuit sa fulgurante ascension sur le marché parallèle de la devise en Algérie. Depuis la fin de l’été, la monnaie européenne unique grimpe sans relâche et s’approche désormais du seuil symbolique des 270 dinars algériens.

Alors qu’il s’échangeait à un peu plus de 250 dinars à la fin du mois de juillet, l’euro frôle aujourd’hui les 269 dinars sur le marché informel. Ce mercredi 15 octobre, les cambistes du Square Port-Saïd, à Alger, proposaient un euro à 268,70 dinars, soit 26 870 dinars pour un billet de 100 €. En seulement quelques jours, la monnaie européenne a gagné 0,70 dinar, un nouveau record qui confirme la tension persistante sur le marché parallèle.

Sur le marché officiel, la Banque d’Algérie maintient pourtant un cours relativement stable, autour de 150,68 dinars pour un euro, soit 15 068 dinars pour 100 €. Ce décalage, de plus en plus marqué entre les deux marchés, alimente les spéculations et entretient la méfiance des petits épargnants comme des commerçants.

Hausse de l’euro sur le marché noir : quelles en sont les raisons ?

Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette flambée. Certains observateurs y voient un effet indirect de la régularisation du commerce dit « de cabas », qui aurait ravivé la demande de devises. D’autres évoquent la ruée des importateurs vers les véhicules de moins de trois ans, désormais autorisés à l’importation, ou encore la rentrée universitaire, période durant laquelle de nombreux étudiants algériens rejoignent leurs campus en Europe.

Malgré les anticipations de baisse liées à la mise en place de la nouvelle allocation touristique de 750 euros, le marché informel reste imprévisible et largement influencé par les comportements de spéculation. Pour l’heure, rien ne semble freiner cette envolée de l’euro face au dinar, qui inquiète autant les ménages que les acteurs économiques.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 150,59 150,68 266,00 268,70 Dollar US ($) 130,34 130,35 228,00 232,00 Livre Sterling (₤) 172,89 172,91 302,00 305,00 Dollar CAN ($C) 92,69 92,73 161,00 163,00 Dirham Émirati (AED) 35,48 35,49 60,00 62,00

Taux de change des devises en Algérie : qu’en est-il des autres monnaies ?

Après la flambée de l’euro, les autres devises étrangères poursuivent également leur progression sur le marché parallèle du change en Algérie. Le dollar américain, la livre sterling et le dollar canadien s’échangent à des niveaux particulièrement élevés au Square Port-Saïd, principal baromètre du marché informel à Alger.

Ce mercredi 15 octobre, les cambistes proposaient le dollar américain à 228 dinars à l’achat et 232 dinars à la vente, confirmant la hausse généralisée des devises face au dinar. La livre britannique maintient pour sa part un taux élevé, oscillant entre 302 dinars à l’achat et 305 dinars à la vente. De son côté, le dollar canadien reste plus stable, affichant 161 dinars à l’achat et 163 dinars à la vente, sans variation notable par rapport aux jours précédents.

Cette tendance contraste avec les cours officiels de la Banque d’Algérie, où les écarts restent considérables. Selon les derniers chiffres, le dollar américain s’échange à 130,34 dinars à l’achat et 130,35 dinars à la vente. La livre sterling, quant à elle, s’établit à 172,89 dinars à l’achat et 172,91 dinars à la vente, tandis que le dollar canadien se maintient autour de 92,69 dinars à l’achat et 92,73 dinars à la vente.

Cette dualité persistante entre les deux marchés continue d’alimenter les spéculations. Les écarts records observés ces dernières semaines reflètent une demande soutenue de devises étrangères, souvent liée aux voyages, aux importations ou encore aux transactions commerciales hors cadre bancaire.