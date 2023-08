Combien dépensent les Algériens pour partir en vacances à l’étranger ?

L’été est la saison des vacances, et la meilleure période pour se reposer et se ressourcer loin du stress de la vie quotidienne. Si autrefois l’Europe compte parmi les destinations les plus prisées pour les Algériens, ce n’est plus le cas maintenant.

En effet, les dernières statistiques des agences de voyages algériennes, dévoilée par El Wattan, ont fait état des destinations les plus prisées par les Algériens pour leurs vacances d’été.

Voici les destinations touristiques les plus prisées par les Algériens

Ce choix de destination a beaucoup évolué ces dernières années. Alors qu’il était orienté principalement vers des pays européens. Aujourd’hui, de plus en plus de voyageurs optent vers des destinations en Asie et en Amérique. Ce constat a été confirmé par les données de ces agences de voyage.

Conformément à ces données, les Algériens sont très nombreux à organiser leurs voyages vers la Tunisie, la Turquie, l’Égypte et la Malaisie. Par ailleurs, les côtes européennes de la Méditerranée figurent dans la liste de choix des voyageurs qui ont réussi à décrocher le fameux visa Schengen C, à entrées multiples.

Ce choix de destination s’explique par la qualité de l’offre touristique dans ces pays et la promotion du tourisme par tous les moyens.

Combien dépensent les Algériens pour voyager à l’étranger ?

Ces données ont également fait état de près de 3.5 millions de voyageurs qui quittent l’Algérie pour passer leurs vacances d’été à l’étranger. Alors que, chaque année, 2.4 millions de passagers visitent l’Algérie, dont 1.3 million sont des Tunisiens.

Mais ce voyage a, bien évidemment, un prix à dépenser. En effet, en moyenne, le voyageur algérien dépense environ 600 euros par personne. Ce tarif dépend de plusieurs facteurs. Notamment, la durée de ce voyage, les activités prévues, le type d’hébergement… Au total, 35 milliards de dollars sont dépensés par ces Algériens, par an, pour leurs vacances et déplacements à l’étranger.

