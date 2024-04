Combattre le Vol de Véhicules en Amérique Latine avec des Solutions Avancées de GPS

En novembre 2022, une situation tragicomique s’est produite au Chili, qui a commencé lorsqu’un avocat a signalé le vol de son SUV Ford dans la commune de Quinta Normal. Après plusieurs jours d’inquiétude et d’incertitude, cet ami reçoit un appel l’informant que son véhicule avait été retrouvé et qu’il se trouvait au poste de police. Lorsqu’il souhaite le récupérer, il ne trouve pas la voiture jusqu’à ce que les caméras révèlent qu’elle avait été volée dans la même caserne de police.

Cette histoire véridique sert à refléter une préoccupation que subissent les Latino-Américains, qui est le vol habituel de véhicules.

Causes des vols de véhicules.

Selon un rapport d’Interpol, le vol de véhicules est souvent destiné à financer d’autres activités illicites. L’avènement d’Internet a permis la massification de la vente de pièces détachées, où les acheteurs, souvent, ne savent même pas qu’ils achètent des pièces falsifiées, bien qu’ils puissent parfois le soupçonner. Cela affecte notamment la disponibilité de pièces pour une voiture fiable.

Un autre motif courant est le vol de véhicules pour commettre des délits, tels que des vols, des enlèvements ou même des meurtres liés au trafic de drogue, pour ensuite abandonner les voitures. Cette pratique courante en Amérique Latine cause de nombreuses pertes pour les compagnies d’assurance, en plus des problèmes pour les personnes qui subissent ces méfaits et cherchent une voiture fiable.

Technologie GPS, la solution

Bien qu’elle ne puisse pas prévenir le vol, il existe une solution abordable qui permet de récupérer l’automobile et d’arrêter les voleurs, à savoir l’utilisation du GPS, que nous sommes désormais habitués à utiliser pour le tourisme ou lorsque nous cherchons des itinéraires pour atteindre une destination.

Dans le cas de la prévention du vol de véhicules, il existe différentes plateformes et produits sur le marché qui offrent cette possibilité, en effectuant un suivi par satellite sans être détectés par les assaillants. Par exemple, à Rosario, ville natale de Messi et Di María, et également la ville la plus dangereuse d’Argentine, une nouvelle a circulé il y a quelques jours : l’utilisation de ce type de solutions a permis de retrouver très rapidement une voiture volée, puis de lancer une poursuite qui a finalement abouti à l’arrestation des voleurs 25 rues plus loin, avec le véhicule intact.

Fonctions Avancées de Suivi Satellital

Il convient de noter que les solutions GPS offrent plus de fonctionnalités que la fonction de base qui consiste à identifier ou suivre l’emplacement d’un véhicule à tout moment. Parmi ces fonctionnalités, on trouve :

Historique de trajet: pour savoir exactement où un véhicule donné se trouvait à chaque instant.

Définir une zone de sécurité : pour déclencher une notification automatique lorsqu’un véhicule quitte une zone prévue. Cela est particulièrement utile dans les villes avec des risques d’enlèvements.

Selon les données récentes de Control Risks, après l’Afrique subsaharienne, l’Amérique Latine est la région avec le plus grand nombre d’enlèvements dans le monde, et bien que le Mexique et la Colombie aient historiquement été les villes avec le plus de crimes de ce type, d’autres pays comme Haïti, le Venezuela ou l’Équateur ont été ajoutés à ce triste classement ces derniers temps, ainsi que des pays comme le Brésil où cela a toujours été présent.

D’autre part, certaines solutions offrent des fonctions encore plus avancées, qui se connectent au système du véhicule et permettent de couper l’alimentation en carburant ou de rendre son utilisation impossible. Autrement dit, ce n’est pas un dispositif qui fonctionne séparément, mais il est totalement intégré au véhicule.

Finalement,

En attendant, malheureusement, il faut recourir à ce type de solutions pour pouvoir vivre avec une certaine tranquillité et un contrôle de la situation.