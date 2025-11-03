Colonisation française de l’Algérie: Zemmour dérape dans un échange musclé avec un imam marseillais

Le débat autour de l’accord franco-algérien de 1968 s’intensifie. Après l’adoption d’une résolution du RN le dénonçant et la déclaration de Laurent Nuñez, ministre français de l’Intérieur, appelant à éviter « le bras de fer » avec l’Algérie, le sujet est au cœur de l’actualité.

Eric Zemmour, président de Reconquête, a vivement critiqué Laurent Nuñez, l’accusant de « se coucher devant les Algériens » sur BFMTV, avant de s’engager dans une nouvelle controverse sur le réseau social X avec un imam marseillais concernant « les pillages et les massacres de la France coloniale en Algérie« .

Le 31 octobre, l’eurodéputée Reconquête, Sarah Knafo, a lancé une métaphore controversée sur CNews, concernant les relations franco-algériennes post-indépendance. Elle a déclaré : « on a divorcé avec l’Algérie en 1962, mais la France a eu la garde des enfants… Et elle continue de verser une pension alimentaire« .

En d’autres termes, l’eurodéputée sous-entend que malgré l’indépendance de l’Algérie, la France assume encore une charge démographique et financière, due à la présence massive de ressortissants et descendants algériens sur son sol.

On a divorcé avec l’Algérie en 1962. Mais la France a eu la garde des enfants… Et elle continue de verser une pension alimentaire. Il faut divorcer pour de bon ! pic.twitter.com/5VOG6gSm0r — Sarah Knafo (@knafo_sarah) October 31, 2025

🟢 À LIRE AUSSI : « Voilà que l’Algérie entre en scène » : Zemmour instrumentalise le cambriolage du Louvre



Eric Zemmour dérape dans un vif échange avec un imam marseillais

Un imam marseillais, portant le nom d’Ismaïl sur X, a réagi vivement à la déclaration de Sarah Knafo, dénonçant un manque de culture et « un mépris dans ses propos ». Il a catégoriquement rejeté la notion de « divorce« , insistant sur le fait que l’Algérie s’était libérée après 132 ans « d’occupation, de pillages et de massacres« , une période qui a engendré « une dette colossale que la France n’a jamais réglée« . Concernant la « garde des enfants« , l’imam a précisé qu’il s’agissait en réalité de citoyens français « nés, vivants et contribuant en France« .

En réaction au message de cet imam, Eric Zemmour est intervenu à son tour sur X. Il a d’abord minimisé l’indépendance algérienne comme « une décision du général De Gaulle« . Zemmour a ensuite évoqué la révolution algérienne, affirmant que l’armée algérienne « n’a jamais affronté l’armée française » et accusant le FLN « d’avoir eu recours au terrorisme« . Concernant « le pillage« , il a retoqué qu’il était impossible de « piller des marécages et des étangs« .

Parmi ses arguments, Zemmour a déclaré que « La France était à l’origine de la découverte du gaz et du pétrole algériens« , avant de lancer : « qui devrait être reconnaissant ?« .

Abordant le statut des citoyens français nés en France, Zemmour a poussé ses propos encore plus loin, en réfutant le droit du sol par une nouvelle métaphore, comparant la naissance en France à « un aigle né dans une écurie ».

Monsieur l’imam, Votre commentaire dit beaucoup sur votre ignorance historique et votre esprit de revanche. L’Algérie ne s’est pas « libérée » de la France : c’est de Gaulle qui a donné l’indépendance à l’Algérie, « parce qu’il ne voulait pas que son village devienne… https://t.co/fIgUOtdLUw — Eric Zemmour (@ZemmourEric) November 2, 2025

L’Imam marseillais répond du tac au tac à Zemmour

Ismaïl a de nouveau répliqué à Zemmour avec un texte détaillé, s’opposant point par point à ses affirmations. Au sujet de De Gaulle, il a jugé que le général avait simplement reconnu « une guerre perdue moralement, politiquement et militairement« , et non qu’il avait accordé l’Indépendance par choix.

L’imam a ensuite contesté l’idée que l’Algérie était un territoire sans valeur avant 1830, affirmant qu’elle possédait une « économie agraire, artisanale et maritime active » que la colonisation a détruite par une « spoliation massive ». Il a également nuancé « la contribution française au gaz et pétrole algériens« , précisant que la France les avait juste « exploités » et non découverts.

Mr Zemmour, je vais laisser les attaques personnelles de côté. 1️⃣ « L’Algérie ne s’est pas libérée de la France : c’est De Gaulle qui a donné l’indépendance » Faux.

De Gaulle n’a rien “donné”. Il a simplement reconnu qu’il ne pouvait plus maintenir une guerre déjà perdue… https://t.co/epJT9YzAz6 — Ismail (@imam_ismail13) November 2, 2025

Enfin, il a qualifié la métaphore de « l’aigle et du cheval » de Zemmour de « raciale, pas juridique« , rappelant le principe d’acquisition de la nationalité par la naissance en France, même pour les enfants de parents étrangers. Il a conclu en accusant Zemmour de s’opposer aux cultures parce qu’il ne « supporte pas que des noms arabes incarnent la France républicaine« .

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie – France : nouveau dérapage d’un ministre français au sujet de la colonisation

