  • 3 novembre 2025 à 13:00
Colonisation française de l’Algérie: Zemmour dérape dans un échange musclé avec un imam marseillais
Dans cet échange musclé, les accusations, métaphores et arguments historiques se sont succédé, ravivant un débat déjà sensible autour de la mémoire coloniale et des relations franco-algériennes.

Le débat autour de l’accord franco-algérien de 1968 s’intensifie. Après l’adoption d’une résolution du RN le dénonçant et la déclaration de Laurent Nuñez, ministre français de l’Intérieur, appelant à éviter « le bras de fer » avec l’Algérie, le sujet est au cœur de l’actualité.

Eric Zemmour, président de Reconquête, a vivement critiqué Laurent Nuñez, l’accusant de « se coucher devant les Algériens » sur BFMTV, avant de s’engager dans une nouvelle controverse sur le réseau social X avec un imam marseillais concernant « les pillages et les massacres de la France coloniale en Algérie« .

Le 31 octobre, l’eurodéputée Reconquête, Sarah Knafo, a lancé une métaphore controversée sur CNews, concernant les relations franco-algériennes post-indépendance. Elle a déclaré : « on a divorcé avec l’Algérie en 1962, mais la France a eu la garde des enfants… Et elle continue de verser une pension alimentaire« .

En d’autres termes, l’eurodéputée sous-entend que malgré l’indépendance de l’Algérie, la France assume encore une charge démographique et financière, due à la présence massive de ressortissants et descendants algériens sur son sol.

Eric Zemmour dérape dans un vif échange avec un imam marseillais

Un imam marseillais, portant le nom d’Ismaïl sur X, a réagi vivement à la déclaration de Sarah Knafo, dénonçant un manque de culture et « un mépris dans ses propos ». Il a catégoriquement rejeté la notion de « divorce« , insistant sur le fait que l’Algérie s’était libérée après 132 ans « d’occupation, de pillages et de massacres« , une période qui a engendré « une dette colossale que la France n’a jamais réglée« . Concernant la « garde des enfants« , l’imam a précisé qu’il s’agissait en réalité de citoyens français « nés, vivants et contribuant en France« .

En réaction au message de cet imam, Eric Zemmour est intervenu à son tour sur X. Il a d’abord minimisé l’indépendance algérienne comme « une décision du général De Gaulle« . Zemmour a ensuite évoqué la révolution algérienne, affirmant que l’armée algérienne « n’a jamais affronté l’armée française » et accusant le FLN « d’avoir eu recours au terrorisme« . Concernant « le pillage« , il a retoqué qu’il était impossible de « piller des marécages et des étangs« .

Parmi ses arguments, Zemmour a déclaré que « La France était à l’origine de la découverte du gaz et du pétrole algériens« , avant de lancer : « qui devrait être reconnaissant ?« .

Abordant le statut des citoyens français nés en France, Zemmour a poussé ses propos encore plus loin, en réfutant le droit du sol par une nouvelle métaphore, comparant la naissance en France à « un aigle né dans une écurie ».

L’Imam marseillais répond du tac au tac à Zemmour

Ismaïl a de nouveau répliqué à Zemmour avec un texte détaillé, s’opposant point par point à ses affirmations. Au sujet de De Gaulle, il a jugé que le général avait simplement reconnu « une guerre perdue moralement, politiquement et militairement« , et non qu’il avait accordé l’Indépendance par choix.

L’imam a ensuite contesté l’idée que l’Algérie était un territoire sans valeur avant 1830, affirmant qu’elle possédait une « économie agraire, artisanale et maritime active » que la colonisation a détruite par une « spoliation massive ». Il a également nuancé « la contribution française au gaz et pétrole algériens« , précisant que la France les avait juste « exploités » et non découverts.

Enfin, il a qualifié la métaphore de « l’aigle et du cheval » de Zemmour de « raciale, pas juridique« , rappelant le principe d’acquisition de la nationalité par la naissance en France, même pour les enfants de parents étrangers. Il a conclu en accusant Zemmour de s’opposer aux cultures parce qu’il ne « supporte pas que des noms arabes incarnent la France républicaine« .

