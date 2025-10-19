Colombe – MC Alger : Le match en direct sur la télévision nationale

La télévision nationale a annoncé la retransmission du match Colombe – MC Alger sur la chaine TV6. Les supporters mouloudéens pourront le suivre en direct sur le petit écran.

Aujourd’hui, c’est au tour du MC Alger, l’USM Alger et le CR Bélouizdad de disputer les matchs du 2e tour préliminaire des compétitions africaines. Engagé en Ligue des champions africaine, le Mouloudia affrontera le représentant camerounais Colombe en déplacement.

Pour nouvelle pour les supporters mouloudéens ! Ils pourront suivre le match en direct, à partir de 14h, sur le petit écran et ce, après avoir trouvé un accord avec son homologue camerounais. En effet, la télévision nationale a annoncé cet après-midi la diffusion du match sur la chaine satellitaire TV6 (El-Chababia) en direct à partir de 14h.

Un match qui sera sans doute suivi avec grand intérêt par les Chnawa. Leur équipe favorite sera appelée à réaliser une bonne opération en déplacement afin de prendre une sérieuse option pour la qualification pour la phase de poules de la prestigieuse compétition continentale.

Par ailleurs, l’USMA et le CRB affronteront respectivement l’AFAD Djékanou (Côte d’Ivoire) et Hafia Conakry (Guinée) en Coupe de la CAF à partir de 17h, aussi en déplacement. Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, la télévision nationale n’a rien annoncé à propos de la retransmission des deux matchs sur l’une de ses chaines.

La JSK met un pied dans la phase de poules

La JS Kabylie s’est imposée au stade Tayeb Mhiri de Sfax sur un score sans appel de trois buts à zéro face à l’US Monastir en match aller du 2ème tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine.

Les hommes de Josef Zinnbauer n’ont pas fait dans les détails, en remportant un précieux succès chez la formation tunisienne de l’US Monastir.

Les Canaris ont ouvert le score peu après le début de la seconde mi-temps par Merghem (49’), avant qu’Akhrib ne double la mise pour la JSK à la 63’. Enfin, Babacar Sarr a assommé l’adversaire par un troisième but de la JSK à la 89’ de jeu.

En attendant le match retour prévu samedi prochain à Tizi Ouzou, ce succès rapproche davantage la JSK de la phase de poules de la Ligue des Champions. La qualification parait sur papier une simple formalité pour les Kabyles. En espérant que les autres représentant algériens dans les épreuves africaines réussissent leurs déplacements aujourd’hui.