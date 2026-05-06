Collectivités locales : Ce qui va changer pour les agents de l’état civil

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé la mise en place prochaine d’un nouveau cadre réglementaire régissant le port de l’uniforme pour les fonctionnaires des communes.

Cette mesure vise à moderniser l’image du service public et à standardiser l’apparence des agents en contact direct avec les citoyens.

Nouveau cadre réglementaire pour les fonctionnaires territoriaux

Dans une réponse écrite adressée au député Rabah Djeddou (APN), le ministre a précisé que ses services techniques travaillent actuellement sur un texte définissant la liste des postes concernés, les caractéristiques techniques de la tenue, ainsi que les modalités de son acquisition.

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Cette initiative s’inscrit dans une volonté de réviser les textes législatifs encadrant les droits et les obligations des fonctionnaires de l’administration publique.

Le ministre a souligné que les agents des collectivités territoriales, étant en première ligne de l’accueil des usagers, représentent l’image de l’État.

Modernisation du service public : la fin d’une réglementation datant de 1996

Le projet repose sur la mise à jour de l’arrêté interministériel du 11 novembre 1996, qui fixait jusqu’ici les conditions d’attribution de vêtements à certaines catégories d’employés communaux.

L’objectif est d’harmoniser ces anciennes dispositions avec le décret exécutif n° 11-334 du 20 septembre 2011, portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales.

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Selon le premier responsable du secteur, cette mise à jour juridique est nécessaire pour adapter la gestion des ressources humaines aux réalités actuelles de l’administration algérienne.

Qualité de service : L’uniforme pour renforcer l’image du service public

Au-delà de l’aspect esthétique, le ministère de l’Intérieur mise sur cette « identité professionnelle » pour atteindre plusieurs objectifs :

Amélioration de la performance : Renforcer le sentiment d’appartenance et la rigueur des agents.

: Renforcer le sentiment d’appartenance et la rigueur des agents. Qualité d’accueil : Offrir aux citoyens un environnement plus structuré et professionnel.

: Offrir aux citoyens un environnement plus structuré et professionnel. Modernisation : Aligner la gestion des services publics sur les standards de gestion modernes basés sur la discipline et la transparence.

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Ce projet de tenue unifiée pour les agents de l’état civil constitue une étape supplémentaire dans la stratégie globale de modernisation de l’administration locale entamée ces dernières années.