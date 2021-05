Collecte de la Zakat : un nouvel organisme créé par le gouvernement

Le premier ministre, Abdelaziz Djerrad, a signé un décret exécutif stipulant la création d’un nouvel organisme chargé de la collecte et de la distribution de l’argent de la Zakat. Ce nouvel organisme a été baptisé l’office national des Wakfs et de la Zakat. Ce nouvel office national va également être chargé de gérer les waqfs.

L’office national des Wakfs et de la Zakat est une entreprise publique de nature commerciale et industrielle, comme cela a été rapporté par le média arabophone Al Bilad. L’office, qui est financièrement indépendant, est mis sous la tutelle du ministère des Affaires religieuses et Waqfs, assure la même source.

Un office pour la Zakat et les Wakfs, quelle utilité ?

Toujours selon la même source, l’office national de la zakat et des wakfs ne sera pas seulement chargé de collecter et de distribuer l’argent de la zakat, mais il participera également au projet de création et de numérisation de la carte nationale des bénéficiaires de la Zakat.

En outre, le nouvel office national sera également chargé de missions médiatiques, scientifiques et commerciales, comme la location du mobilier des Wakfs, et l’administration des investissements qui y découlent. L’office participera également à la construction des mosquées et des écoles coraniques, et sera partie prenante dans la création des programmes de recherche scientifique en relation avec les Wakfs, indique toujours la même source.

En ce qui concerne, le conseil d’administration de l’office national des wakfs et de la Zakat, il est constitué de plusieurs ministères, et entre autres celui de la défense, de l’extérieur, des finances et le ministère de la Justice. Le financement de ce nouvel organisme est défini selon une décision en commun qui sera prise par le ministère des Affaires religieuses et celui des finances.