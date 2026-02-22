Collecte de dons à la télévision : rappel à l’ordre de l’ANIRA

À l’approche du mois de Ramadan, l’ANIRA (Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel) a rappelé que les actions de solidarité diffusées via les chaînes audiovisuelles restent soumises à un cadre légal et réglementaire strict, garantissant la transparence et la protection de l’intérêt général.

Dans un communiqué, l’Autorité indique avoir constaté que certaines chaînes ont diffusé des programmes et campagnes de solidarité impliquant la collecte de dons, sans que la destination des fonds ni les mécanismes de gestion ne soient clairement précisés.

Campagnes de dons du Ramadan : L’ANIRA exige la transparence et le respect de la loi

Tout en saluant « l’esprit de solidarité et d’entraide qui caractérise la société algérienne durant le mois sacré », l’Autorité souligne que toute initiative caritative relayée par les médias audiovisuels doit impérativement respecter les dispositions légales en vigueur.

Se référant à l’article 32 de la loi n°23-20, l’instance rappelle que les services de communication audiovisuelle sont tenus de s’abstenir de diffuser tout contenu trompeur ou inexact, y compris dans le cadre de programmes ou de campagnes médiatiques. L’objectif est d’assurer la transparence de l’information et de protéger le public contre toute forme de manipulation.

Elle précise que toute activité caritative ou campagne de collecte de dons diffusée par les médias doit être menée exclusivement par des entités légalement habilitées et dans le strict respect des textes régissant ce type d’opérations.

Solidarité et Ramadan : Comment l’ANIRA protège la dignité et assure la neutralité des médias

L’Autorité insiste également sur la nécessité de préserver la dignité des personnes concernées par les opérations de solidarité, et de ne pas exploiter leur situation à des fins médiatiques.

Elle met en garde contre toute tentative d’instrumentalisation de ces campagnes pour promouvoir des individus ou tirer profit de la dimension religieuse ou émotionnelle du mois de Ramadan. De telles pratiques, précise-t-elle, sont soumises à un contrôle légal et réglementaire rigoureux afin de garantir la transparence, l’intégrité et le respect de l’éthique professionnelle.

Non-respect des règles : Quelles sanctions de l’ANIRA pour les médias pendant le Ramadan ?

Enfin, l’ANIRA (Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel) affirme qu’elle se réserve le droit de suivre de près ces éventuels dépassements et de prendre toutes les mesures légales et réglementaires nécessaires.

L’objectif affiché est de protéger l’intérêt général, de préserver la confiance du public dans les médias et de maintenir la dimension spirituelle et solidaire du mois sacré dans un cadre conforme à la loi.

