Collaborer avec un restaurant italien : le nouveau projet de soolking

Un autre projet pour l’artiste algérien Soolking s’annonce ! Mais cette fois-ci, la star a décidé de s’adonner à la cuisine. En effet, Abderraouf Derradji a signé un partenariat avec une chaîne de restauration allemande qui propose des plats italiens, notamment en France. Dans le détail, il s’agit du restaurant Vapiano. Ainsi, vous vous interrogez certainement sur les raisons qui se cachent derrière ce partenariat.

S’agissant d’un « porte-bonheur » pour lui, Soolking a décidé de franchir le pas. Et ainsi proposer son propre menu “suavemente” à ses admirateurs et même aux curieux qui veulent déguster les plats du rappeur. Mais quelle est cette histoire de porte-bonheur ? En effet, l’histoire date de 2017. Cette année, le trentenaire a entamé son ascendance artistique. En signant son premier contrat avec le label Hyper Focal. Et ce, au niveau du restaurant des Terrasses du Port à Marseille.

Cela avant de signer un autre contrat avec Affranchis Music. Ce qui lui a ouvert les portes pour collaborer avec de grands artistes. Notamment, SCH et Dadju. Et depuis, le restaurant susmentionné est devenu son préféré !

Menu “suavemente” : de quoi il s’agit exactement ?

Étant un vrai fan de la gastronomie italienne, Soolking proposera un menu complet composé d’un plat, un dessert et une boisson issus du pays au drapeau tricolore. Ainsi, à partir du premier février 2023, les fans de la cuisine italienne et ceux du rappeur auront droit à une magnifique découverte. Cela à travers les 28 restaurants appartenant à ladite chaîne de restauration situés à l’hexagone.

En ce qui concerne le menu, on notera qu’il est composé des ingrédients préférés de Soolking. Il proposera notamment des pâtes penne aux crevettes avec une sauce crémeuse, olives noires et tomates confites. Le tout accompagné d’une touche de menthe, de noisettes torréfiées et un zeste de citron. Le plat pourra également être servi avec un garlic bread (pain à l’ail) aux olives noires. Voilà de quoi impressionner les dégustateurs qui seront sans aucun doute nombreux.

En parlant de la cuisine et de l’Italie, Abderraouf n’oubliera jamais ses origines algériennes. D’ailleurs, c’est le cas pour ses chansons qui cartonnent. De ce fait, celui qui a chanté l’amour au milieu de la guérilla a opté pour un tiramisu, tout en ajoutant sa touche spéciale. En effet, il est question d’un tiramisu à base de pistaches et de fraises aromatisé à la fleur d’oranger. Histoire de célébrer les couleurs du drapeau algérien et italien. Et faire référence aux saveurs méditerranéennes.

Menu « Suavemente » en édition limitée

Dans le même sillage, il convient de rappeler que Soolking s’est inspiré du nom de son tube « Suavemente » qui fait partie de son dernier album « Sans visa », lancé à l’été 2022. Vous n’êtes pas sans savoir que ce tube a connu un succès retentissant avec 190 millions de vues sur Youtube. D’ailleurs, la star a filmé quelques séquences de son clip au sein de son restaurant préféré suscité.

On notera également que ce menu, qui sera en édition limitée, s’inscrit dans le cadre de la collaboration conçue par une agence de communication spécialisée dans les opérations entre les marques et les artistes.