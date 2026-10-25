Colis AliExpress ou Shein en Algérie : franchise de 50 000 DA, taxe de 30 %, ce que dit la Douane

Les colis commandés sur les plateformes étrangères passent tous par le contrôle de la Douane avant d’arriver au destinataire. Exonérés jusqu’à 50 000 DA, ils supportent au-delà une taxe forfaitaire de 30 %, dont les téléphones et les ordinateurs sont dispensés. Voici les réponses aux questions que se posent les acheteurs en ligne.

Colis de l’étranger en Algérie : par où passe votre commande ?

Un colis commandé à l’étranger ne parvient pas directement à son destinataire. Les envois postaux qui peuvent être interdits ou soumis à des droits et taxes passent d’abord par le contrôle de la Douane. Celle-ci vérifie leur contenu, leur valeur et leur caractère personnel ou commercial.

Une fois le colis dédouané, le destinataire reçoit un avis de mise en instance. Il le retire ensuite dans son bureau de poste, muni d’une pièce d’identité. Le service de suivi en ligne d’Algérie Poste permet de connaître l’étape où se trouve l’envoi.

Les mêmes règles douanières s’appliquent aux colis livrés par les sociétés de fret express. La loi traite en effet ensemble la poste aux lettres, les colis postaux et le fret express. Seules les modalités de livraison et de retrait diffèrent.

Franchise douanière : vos colis exonérés jusqu’à 50 000 DA

Un colis dont la valeur ne dépasse pas 50 000 DA n’est soumis à aucun droit ni taxe. Ce seuil s’applique aux envois destinés à un usage personnel ou familial, aux trousseaux de mariage et aux cadeaux. Il vaut aussi pour les échantillons commerciaux.

Cette franchise vise des envois sans caractère commercial. La Douane apprécie ce caractère selon la nature et la quantité des articles. Un vêtement ou un accessoire commandé pour soi entre typiquement dans ce cadre.

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Colis de plus de 50 000 DA : une taxe forfaitaire de 30 %

Au-delà de 50 000 DA, le colis supporte une taxation forfaitaire de 30 % de la valeur de la marchandise. Ce taux unique remplace le calcul des droits de douane et de la TVA produit par produit. Un colis de 60 000 DA entraîne ainsi une taxe de 18 000 DA.

Ce régime simplifié dispense le destinataire des formalités du commerce extérieur et des changes. Il s’applique aux marchandises neuves comme usagées. La page des Douanes consacrée aux envois postaux le réserve aux envois personnels d’une valeur maximale de 100 000 DA.

Au-delà, ou pour un envoi commercial, le régime de droit commun s’applique, avec toutes les formalités du commerce extérieur. Les biens destinés à une activité professionnelle, sans revente en l’état, bénéficient en revanche d’un taux réduit de 25 %, jusqu’à 100 000 DA. Les start-up en sont même exonérées.

Jusqu’à 50 000 DA : franchise totale pour un usage personnel ou familial et les cadeaux.

franchise totale pour un usage personnel ou familial et les cadeaux. Au-delà de 50 000 DA : taxation forfaitaire de 30 % de la valeur de la marchandise.

taxation forfaitaire de 30 % de la valeur de la marchandise. Biens professionnels : taux de 25 % jusqu’à 100 000 DA, start-up exonérées.

taux de 25 % jusqu’à 100 000 DA, start-up exonérées. Envoi commercial : régime de droit commun et formalités du commerce extérieur.

Smartphone, ordinateur : pas de taxe forfaitaire pour un usage personnel

Les téléphones portables et le matériel informatique bénéficient d’un régime plus favorable. Lorsqu’ils sont destinés à un usage personnel ou familial, ils échappent à la taxe forfaitaire de 30 %. Cette exemption s’applique même lorsque leur valeur dépasse le seuil de 50 000 DA.

Cette mesure intéresse particulièrement les acheteurs de smartphones ou d’ordinateurs portables sur les plateformes étrangères. Elle suppose toutefois que l’achat reste sans caractère commercial. Plusieurs appareils identiques dans un même envoi pourraient laisser penser à une revente.

AliExpress, Shein, Temu : ce que la Douane surveille

La loi ne fait pas de différence entre un cadeau et un achat payé en ligne. Une commande passée sur AliExpress, Shein ou Temu relève donc des mêmes règles de franchise et de taxation. Le critère décisif reste l’usage personnel de la marchandise.

La quantité commandée compte beaucoup. Plusieurs exemplaires d’un même article, ou des commandes répétées au même nom, peuvent faire penser à un usage commercial. La Douane peut alors appliquer le régime de droit commun, plus coûteux et plus long.

Le paiement doit enfin passer par des moyens légaux. Les cryptomonnaies sont interdites en Algérie et exposent à des sanctions pénales. Notre article sur le dédouanement des colis express détaille par ailleurs les règles appliquées par les sociétés de livraison rapide.

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Produits interdits : les colis qui risquent d’être bloqués à la Douane

Certaines marchandises sont interdites à l’importation, quel que soit leur mode d’envoi. Le code des douanes vise notamment les produits qui portent atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à la santé publique. Il protège aussi le patrimoine culturel, la faune et la flore.

D’autres produits ne peuvent être importés que par des organismes légalement autorisés. Depuis 2026, la loi interdit aussi d’envoyer par la poste ou par fret express des billets de banque, des pièces de monnaie, de l’or ou des pierres précieuses. Un colis qui en contient risque la saisie, et il est recommandé de vérifier auprès de la Douane avant toute commande d’un produit sensible, afin d’éviter toute confusion.

Retrait du colis : les documents et les précautions

Au moment du retrait, le destinataire présente l’avis de mise en instance et une pièce d’identité. Il règle aussi les droits et taxes éventuels fixés par la Douane. Un colis exonéré se retire sans paiement de taxes.

Il vaut mieux conserver la facture d’achat, imprimée depuis la plateforme. Ce document permet d’établir la valeur réelle du colis en cas de contrôle. Notre guide des règles douanières détaille aussi les seuils applicables aux voyageurs.

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