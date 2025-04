Coiffure, esthétique, alimentation : Tayeb Zitouni déclenche une vaste opération de contrôle

Le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché, Tayeb Zitouni, a insisté ce samedi sur l’importance d’élargir les opérations de contrôle aux activités médicales et paramédicales pratiquées en dehors des cadres professionnels, notamment dans les salons de coiffure, instituts de beauté et centres de soins corporels.

Lors d’une réunion de coordination tenue au siège du ministère, consacrée à la présentation du programme de contrôle pour l’année en cours, Tayeb Zitouni a souligné que les transformations du marché national ont entraîné l’apparition de nouvelles pratiques commerciales qui affectent la santé du consommateur et son pouvoir d’achat.

Certaines activités, autrefois considérées comme traditionnelles, connaissent aujourd’hui des dérives médicales ou esthétiques effectuées par des non-professionnels. Le ministre appelle donc à restructurer ces secteurs en collaboration avec les départements concernés, à travers l’établissement de normes juridiques claires pour encadrer leur exercice.

Lutte contre les produits alimentaires importés illégalement

Zitouni a également lancé une alerte contre la prolifération de produits alimentaires importés illégalement, dont certains ont été altérés ou présentent des dates de péremption falsifiées. Il a demandé aux services de contrôle de rester en alerte permanente et de réagir rapidement afin d’appliquer les sanctions prévues par la loi.

Ces produits, en plus de mettre en danger la santé publique, nuisent à l’économie nationale. Le ministère affirme avoir récemment saisi plusieurs cargaisons de produits non conformes, illustrant la gravité du phénomène.

Compléments alimentaires : une alerte de santé publique

Dans ce contexte, les compléments alimentaires, devenus viraux ces derniers mois, figurent parmi les produits pointés du doigt. Le ministère est appelé à agir fermement contre ces produits largement diffusés, mais peu ou pas contrôlés.

L’Association de protection des consommateurs APOCE a récemment dénoncé la présence en Algérie du complément alimentaire Garcinia Cambogia, interdit en France. Ce produit, souvent promu pour la perte de poids, est suspecté de provoquer des troubles hépatiques, cardiovasculaires et des interactions médicamenteuses graves, selon l’Agence nationale française de sécurité sanitaire (ANSES). La France a ordonné le retrait immédiat de ces produits du marché, et déconseille fortement leur consommation, notamment pour les personnes souffrant de maladies chroniques.

Une surveillance plus moderne et participative

En parallèle, Tayeb Zitouni a plaidé pour le renforcement de la surveillance numérique via des applications électroniques, dans le cadre de la modernisation du secteur. L’objectif est de permettre aux citoyens de signaler les abus et les infractions en temps réel, favorisant ainsi une surveillance intelligente et participative du marché.

Cette stratégie globale vise non seulement à protéger la santé des consommateurs, mais aussi à préserver leur pouvoir d’achat en luttant contre les pratiques commerciales trompeuses. Une série de nouvelles mesures est attendue dans les prochaines semaines pour traduire ces orientations sur le terrain.