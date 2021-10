Cohue à l’agence et avion vide, l’oxymore du vol Montréal – Alger

Le bonheur de la reprise des vols a vite cédé sa place à la colère et au mécontentement. Même l’ajout de vols supplémentaires et de nouvelles destinations pour répondre à la forte demande, n’a pas entièrement convaincu et satisfait les clients à cause du prix des billets.

Mais pas que, les clients d’Air Algérie s’attendaient à être remboursés pour les billets qu’ils ont achetés avant la fermeture dû à la crise sanitaire, un souhait utopique pour le moment comme l’a indiqué le chargé de communication de la compagnie aérienne nationale qui vit une véritable crise financière sachant qu’elle devra rembourser près de 500 000 billets. Il convient de noter qu’un remboursement est prévu et sera entamé dès que la compagnie se relève financièrement.

Un avion remplit par le vide

L’agence d’Air Algérie à Montréal a vu une forte affluence ce 25 octobre, et ce, tôt le matin. Pour rappel, la ligne Montréal – Alger (prévue tous les mercredis, vendredis et dimanches) a récemment été ajoutée au programme dans le cadre du renforcement des vols. Quant à la ligne Alger – Montréal elle est programmée (tous les mardis, jeudis et samedis).

Pourtant, l’avion du vol Montréal – Alger n’a porté que 130 passagers alors qu’il a la capacité de 263 passagers sans compter le staff, un vide qui a suscité une grande incompréhension notamment vue les photos de la forte affluence qu’a eu l’agence de la compagnie.

Entre la vraie raison et celle pour sauver la face

Certains expliquent que si il y a eu aussi peu de passagers, c’est à cause du laps de temps entre l’annonce de la reprise et la date du premier vol, un laps jugé trop court. D’autres raisons pourraient expliquer la grande affluence à l’agence d’Air Algérie mais le nombre timide de voyageurs, c’est le fait que certains sont partis réclamer un remboursement ou encore ils étaient découragés par les prix excessivement chers ou pour se renseigner simplement.