Métiers du numérique en Algérie : Code213 mise sur la pratique et l’alternance

À Alger, l’École de Tech 213, plus connue sous le nom de Code213, associe formations diplômantes, parcours courts et accompagnement des entreprises. Son offre met l’accent sur les compétences pratiques et l’expérience professionnelle, avec l’objectif de rapprocher l’apprentissage des usages du numérique sur le terrain.

Concevoir une application, exploiter des données, sécuriser un système ou organiser une campagne de communication : les métiers du numérique recouvrent des activités distinctes, qui demandent chacune des connaissances et de la méthode. Pour les jeunes qui envisagent une carrière dans ces domaines comme pour les professionnels souhaitant développer leurs compétences, la question porte autant sur le choix d’une spécialité que sur la manière de l’apprendre.

C’est sur cette articulation entre formation et mise en pratique que Code213 construit son positionnement. Selon les informations publiées sur son site officiel, cette école privée est agréée par le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels et dispose de sites à Val d’Hydra et à Alger-Centre. L’établissement indique avoir formé plus de 10 000 étudiants depuis 2020, un chiffre communiqué par l’école.

Développement Full Stack et en Data Science au menu des formations

Son catalogue comprend quatre filières BTS : Data Science, Cybersécurité, Full Stack et Marketing. Les parcours présentés en développement Full Stack et en Data Science s’étendent sur 30 mois et prévoient 18 mois d’alternance en entreprise. Cette organisation associe la préparation d’un diplôme à l’acquisition d’une expérience professionnelle, avec des enseignements qui couvrent notamment la conception d’applications ou l’analyse et la visualisation de données.

Les programmes décrits par l’établissement intègrent des ressources pédagogiques, des évaluations, des exercices pratiques et, pour les BTS, un mémoire de fin d’études. L’intérêt de cette démarche est de rendre les acquis observables : écrire un programme, expliquer une analyse ou présenter un travail permet de mobiliser les connaissances dans une situation concrète. Les réalisations constituent aussi un support pour montrer sa progression et préciser son projet professionnel.

Dans le cadre de l’alternance, Code213 annonce un accompagnement dans la recherche d’une entreprise d’accueil ainsi qu’une mise en relation avec son réseau de partenaires. Le rapprochement avec le milieu professionnel constitue ici un axe du parcours. Il doit permettre aux apprenants de confronter leurs acquis aux contraintes d’une activité, tout en découvrant les exigences de collaboration, de communication et d’organisation propres au travail en équipe.

Des formations express en IA générative

L’offre comprend également des formations courtes, notamment en marketing digital, en intelligence artificielle générative et en analyse de données. Les modalités proposées, en présentiel ou en ligne selon les programmes, répondent à des situations différentes : commencer un apprentissage, approfondir une compétence ou se former tout en poursuivant une activité professionnelle. Cette diversité de formats permet de distinguer les besoins d’un parcours diplômant de ceux d’une montée en compétences ciblée.

La formation consacrée à la création de contenu avec l’IA illustre cette orientation. Son programme articule stratégie de contenu et utilisation de ChatGPT, création d’images et storyboard, production vidéo, puis montage et réalisation finale. L’apprentissage suit ainsi les étapes d’un processus de production. Le projet de synthèse prévu dans le parcours donne aux participants l’occasion de réunir ces compétences dans un même livrable.

Le volet destiné aux entreprises concerne, pour sa part, le développement des compétences des équipes. Les formations présentées autour de Power BI portent sur la préparation des données, leur modélisation et la construction de tableaux de bord. Ces usages touchent aussi bien le suivi commercial que le reporting financier ou opérationnel. Sur son site, Code213 cite notamment Sonatrach et Société Générale parmi ses références de formation en entreprise.

Code213 rejoint la prestigieuse Cisco Networking Academy

Code213 annonce également avoir rejoint Cisco Networking Academy, le programme éducatif international de Cisco consacré notamment aux réseaux, à la cybersécurité et à la programmation. Cette collaboration peut enrichir les formations par des contenus structurés, des exercices pratiques et des ressources d’orientation professionnelle.

Pour les apprenants, l’intérêt est de développer des compétences techniques en lien avec les usages des entreprises et de mieux préparer leur parcours professionnel. Pour l’école, cette intégration apporte un cadre pédagogique international qui complète son accompagnement local et sa volonté de rapprocher la formation des besoins du marché algérien.

La découverte des métiers passe également par des ateliers et des rencontres. L’école présente sur sa page LinkedIn des activités autour du développement d’API, de la création de contenu avec l’IA, du marketing et de la présentation de données. Ces formats permettent d’aborder une discipline par un exercice, de rencontrer des formateurs et de mieux comprendre ce qu’implique un apprentissage dans le domaine choisi.

À l’interface entre apprenants et entreprises, Code213 cherche ainsi à inscrire la formation dans des usages professionnels identifiables. Sa contribution à l’écosystème tech algérien se situe dans cette transmission de compétences et dans les occasions de les mettre en œuvre.

Pour les futurs apprenants, le contenu des programmes, la qualification préparée, l’accompagnement proposé et la place accordée à la pratique restent des repères concrets pour évaluer un parcours.