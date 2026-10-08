Cocaïne cachée dans un réservoir : la perpétuité pour 3 membres d’un réseau international

La réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée, ce mardi, par le tribunal criminel de première instance de Dar El Beïda. Trois hommes présents dans le box des accusés ont été reconnus coupables d’avoir constitué une organisation transnationale vouée à l’acheminement, au stockage de drogues dures et au recyclage des revenus illicites. De plus, deux autres individus, présentés comme les véritables têtes du réseau, ont écopé de la même sanction par contumace. Cela est assorti de mandats d’arrêt.

Les condamnés sont un homme de 36 ans originaire d’El Meniaâ, un second dont les racines familiales se situent à Adrar, et un ressortissant malien de 35 ans. Ce dernier occupait une fonction clé : il faisait remonter la marchandise depuis la bande frontalière méridionale jusqu’aux portes de la capitale. Il partait de Tamanrasset.

Un renseignement de la Sécurité de l’armée déclenche l’opération

Tout commence par une information jugée fiable, parvenue aux services opérationnels relevant du service régional de la Sécurité de l’armée. Celle-ci évoquait une tentative d’acheminer une cargaison de cocaïne depuis les confins de Tamanrasset vers le territoire de la wilaya d’Alger. Cela profitait à une structure criminelle organisée à l’échelle internationale.

La coordination avec le centre opérationnel régional et la brigade régionale mobile des douanes de Blida a permis d’identifier un maillon de la chaîne. Il a été cueilli devant l’entrée d’un hôtel blidéen, au volant d’un Nissan Patrol. Les vérifications sur le véhicule ont livré 62,5 kilogrammes de cocaïne, dissimulés dans le réservoir de carburant d’appoint. En outre, la drogue était cachée dans la roue de secours.

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Un logo d’association détourné pour tromper les contrôles

Le camouflage reposait sur un détail redoutablement efficace. Le 4×4 arborait l’emblème d’une association nationale œuvrant auprès des malades et des personnes à besoins spécifiques. Il était immatriculé au nom d’un proche du conducteur. Ainsi, il franchissait les points de passage sans éveiller les soupçons, après avoir parcouru des centaines de kilomètres depuis Bordj Badji Mokhtar.

Le deuxième protagoniste, lui, exerçait comme chauffeur clandestin. Cette activité lui servait de couverture pour convoyer la marchandise à plusieurs reprises. Les sommes promises grimpaient jusqu’à 350 millions de centimes pour un seul voyage, selon les accords passés avec l’un des barons toujours recherchés. Ce dernier pilotait les opérations à distance via WhatsApp en désignant les points de déchargement et de revente.

Trois convoyages rémunérés en millions de centimes

Les investigations ont reconstitué la chronologie. Durant le mois de ramadan 2024, une proposition est faite à ce chauffeur. Il transportait de la drogue dure de Bordj Badji Mokhtar vers Alger. En juillet, un premier contrat porte sur 4 kilogrammes à livrer à Akbou, dans la wilaya de Béjaïa, pour 50 millions de centimes. La cargaison est glissée sous le siège conducteur.

Trois mois plus tard, en octobre, une seconde livraison du même poids est dissimulée dans la roue de secours d’un Patrol. Le tarif annoncé est de 60 millions, auxquels s’ajoutent 10 millions pour les frais de route. Les ramifications du dossier font écho à d’autres condamnations à perpétuité prononcées contre des trafiquants. Celles-ci concernent des affaires de blanchiment adossé au narcotrafic.

Des arrestations en chaîne de Laghouat à Adrar

Les aveux du ressortissant malien ont fait tomber les autres maillons. Le jour même, un rond-point de la zone de Bouchakar, à Laghouat, voit l’interception d’une voiture blanche transportant deux complices. Un quatrième homme est neutralisé à Timiaouine, dans la wilaya d’Adrar, où il officiait comme chauffeur pour le bureau local de la même association caritative.

À la barre, le principal mis en cause a tourné le dos à ses premières déclarations. Il a plaidé l’ignorance totale du contenu transporté et assuré n’avoir jamais mesuré les activités de ses interlocuteurs. Le parquet, qui avait requis la perpétuité pour chacun, a estimé les faits parfaitement établis. Le tribunal criminel de Dar El Beïda s’est rangé à ces réquisitions.

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