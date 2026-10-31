Trafic de drogue : 69 kg de cocaïne cachés dans un camion frigorifique

Les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la Sûreté de wilaya de Tamanrasset ont saisi 69 kg de cocaïne et arrêté deux individus, membres présumés d’un réseau criminel organisé spécialisé dans le trafic de drogue, a annoncé la Sûreté nationale.

Selon un communiqué de la Sûreté nationale, les suspects projetaient d’acheminer la cargaison depuis une wilaya du Sud vers le nord du pays.

L’opération a permis aux policiers d’intercepter un camion frigorifique utilisé pour le transport de la drogue. La cocaïne était dissimulée dans différentes parties de la structure du véhicule, précise la même source.

Les investigations ont également conduit à la récupération de 410 millions de centimes en monnaie nationale, ainsi que d’un véhicule utilitaire lié à l’activité présumée du réseau.

À l’issue de la procédure, les deux suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le pôle pénal spécialisé de Ouargla.

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Trafic de drogue en Algérie : des saisies record de cocaïne et de psychotropes en 2025

Le trafic de stupéfiants demeure un enjeu majeur de sécurité en Algérie. Les bilans des services concernés révèlent l’ampleur des quantités saisies en 2025, notamment de cocaïne, de cannabis et de comprimés psychotropes. Face à l’activité des réseaux criminels organisés, les autorités poursuivent le renforcement de leur dispositif de lutte contre ce phénomène.

Selon les chiffres présentés par l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT), les saisies opérées en 2025 ont atteint 37,239 tonnes de cannabis, 1 461,905 kg de cocaïne et 2,037 kg d’héroïne.

Les opérations ont également permis de récupérer 43 413 420 comprimés psychotropes, illustrant l’importance du trafic de substances médicamenteuses détournées de leur usage.

Ces chiffres témoignent de l’ampleur des opérations menées à travers le territoire national pour intercepter les cargaisons illicites et démanteler les réseaux impliqués.

L’ANP et les Douanes mobilisées

Les bilans des différents services de sécurité font état de saisies considérables au cours de la même année.

Les unités de l’Armée nationale populaire (ANP) ont notamment procédé à l’arrestation de 2 354 narcotrafiquants et à la saisie de 934 kg de cocaïne, de 35 tonnes de kif traité et de 40 millions de comprimés psychotropes.

De leur côté, les services des Douanes ont enregistré la saisie de 9,87 tonnes de kif traité, de 728,3 kg de cocaïne et de plus de 16,5 millions de comprimés psychotropes.

Ces données correspondent aux bilans propres à chaque institution et ne doivent pas être cumulées avec les chiffres nationaux.

Une stratégie nationale pour 2025-2029

Face à la persistance du phénomène, l’Algérie a mis en place une stratégie nationale de lutte contre le trafic de drogue et les substances psychotropes pour la période 2025-2029.

Cette démarche repose sur le renforcement des opérations de contrôle, la coordination entre les services concernés et l’adaptation des moyens de lutte contre les réseaux criminels.

La prévention et la sensibilisation, particulièrement auprès des jeunes, ainsi que la prise en charge des personnes touchées par la consommation de drogues, figurent également parmi les axes prioritaires.

Au-delà des saisies et des arrestations, l’objectif demeure de réduire la circulation des substances illicites et de limiter leurs conséquences sur la société.