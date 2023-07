Coca-Cola Algérie est de retour cet été avec une édition inédite de Coke Studio !

Après une édition inaugurale réussie en 2022, Coca-Cola annonce le retour de la plateforme musicale internationale, en Algérie, pour une deuxième saison encore plus rythmée ! Coke Studio est une plateforme musicale novatrice qui rassemble des talents des quatre coins du monde. Ainsi, elle permet la création de fusions musicales singulières, transcendant les barrières géographiques et musicales, pour atteindre des publics du monde entier. Cette nouvelle édition révèle une série de collaborations artistiques inédites, 100 % algériennes, qui promettent de raisonner tout l’été !

En effet, Coca-Cola Algérie est de retour avec une édition inédite de Coke Studio pour lancer la saison estivale. Après le succès de l’édition de 2022, Coca-Cola annonce le retour de la plateforme musicale internationale avec une série de collaborations artistiques inédites. Cette année, les artistes Coke Studio Algérie interprètent en duo neuf (9) chansons :

NDIRLEK A3RESS HBEL – Bousmaha x Aida Oulmou

BRYA – Djam x Tissilawen

ELHADRAOUI – Djam x Bousmaha

DINARS – Djam x Aida

AYOULIW SOUSSEM – Nassima Ait Ami x ElKhalette

TAMDITINE – Tissilawen x Djalil

DOUNIA – Tissilawen x Nassima Ait Ami

WACH EDDANI – Djalil x DJ Sem x Amine Dehane

ENGAGE – Djam x Djalil

Coke Studio, l’incontournable de la scène musicale algérienne !

Coke Studio est devenu un incontournable de la scène musicale algérienne et promet plein de surprises cet été. Les duos formés par ces artistes se sont produits ensemble pour la première fois, lors de l’évènement de lancement qui a eu lieu le 21 juillet dernier à Alger, marquant ainsi le début de la saison estivale avec Coca-Cola pour des moments inoubliables.

« Nous sommes extrêmement fiers de lancer la deuxième édition de Coke Studio après le succès de la première. En combinant Coca-Cola et Musique, nous souhaitons faire de cette édition un incontournable de cet été pour la jeunesse d’Algérie – Coca-Cola promet des moments « Real Magic » et c’est ce que nous nous tenons à faire », a déclaré Mariam Khan, Directrice Générale de Coca-Cola en Algérie.

Initié au Pakistan, Coke Studio a su séduire un public international et a rapidement gagné du terrain en Algérie, créant un espace dans lequel différents talents peuvent s’exprimer, fusionner leurs genres musicaux et créer une expérience musicale unique, qui lance véritablement la saison de l’été.

Que faut-il savoir à propos de The Coca-Cola Company dans le monde ?

The CocaCola Company (NYSE : KO) est une entreprise de boissons dont les produits sont vendus dans plus de 200 pays et territoires. L’objectif de l’entreprise est de rafraîchir le monde et de faire la différence. Le portefeuille de marques comprend CocaCola, Sprite, Fanta ainsi que d’autres boissons gazeuses. De plus, ses marques d’hydratation, de sport, de café et de thé comprennent Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest et Ayataka.

En outre, ses marques de nutrition, de jus, de produits laitiers et de boissons à base de plantes comprennent Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife et AdeS. D’ailleurs, l’entreprise transforme constamment son portefeuille, qu’il s’agisse de réduire le sucre dans ses boissons ou de mettre sur le marché de nouveaux produits innovants.

Et ce, dans le but d’avoir un impact positif sur la vie des gens, des communautés et de la planète grâce au réapprovisionnement en eau, au recyclage des emballages, aux pratiques d’approvisionnement durable et à la réduction des émissions de carbone dans toute notre chaîne de valeur. De plus, avec ses partenaires d’embouteillage, l’entreprise emploie plus de 700 000 personnes, contribuant ainsi à créer des opportunités économiques pour les communautés locales du monde entier.

Pour en savoir plus, il vous suffit de consulter le site web de l’entreprise : www.coca-colacompany.com et de la suivre sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn.

Qu’en est-il du Système Coca-Cola en Algérie ?

En Algérie, The Coca-Cola Company et son embouteilleur ECCBC Algeria forment le Système Coca-Cola en Algérie et produisent 100 % de leurs boissons dans leurs trois (3) usines à travers le territoire. Ils emploient directement près de 2 200 personnes. À travers ses marques emblématiques internationales comme Coca-Cola, Sprite ou encore Fanta, The Coca-Cola Company en Algérie est le leader national des boissons gazeuses. D’ailleurs, l’entreprise est également présente sur le segment des jus avec Cappy Pulpy.

Déterminée à promouvoir la construction de communautés durables, The Coca-Cola Company en Algérie mène une politique de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) volontariste, articulée autour de trois axes prioritaires, à savoir la préservation des ressources en eaux, l’autonomisation des jeunes et des femmes et le recyclage.