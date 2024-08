COA-IBA, le torchon brûle à cause de la polémique Imane Khelif

Le torchon brûle entre le Comité olympique algérien et la Fédération internationale de boxe à cause de la polémique Imane Khelif. Alors que l’IBA poursuit son acharnement contre la boxeuse algérienne, le COA a publié un communiqué officiel pour lui répondre.

La Fédération internationale de boxe continue à cracher son venin sur Imane Khelif. Elle a tenu cet après-midi une conférence de presse pour expliquer les raisons de la disqualification de la jeune boxeuse algérienne du dernier tournoi mondial de boxe en Inde. L’acharnement se poursuit, la veille d’un important combat de notre championne, dans le cadre de la demi-finale des JO.

« On n’est pas en mesure de révéler les examens et les tests d’Imane Khelif. Mais, selon notre réglementation, elle ne peut pas participer dans nos compétitions », a indiqué le porte-parole de l’IBA, dans une conférence de presse informelle, faut-il le dire.

À noter que la boxeuse algérienne, Romaïssa Boualem, a marqué sa présence à la conférence de presse pour apporter son soutien à Imane Khelif. L’IBA a tenté “vainement” de l’empêcher d’entrer dans la salle du congrès. La boxeuse a finalement réussi à y accéder en portant le drapeau national et de susciter l’admiration de tous les journalistes qui se sont vite détournés de la conférence pour s’intéresser à elle.

Le COA ne reconnait pas l’IBA

Face à cette cabale médiatique féroce et malsaine qui se poursuit, le Comité olympique algérien a réagi dans la foulée. En effet, il a publié un communiqué officiel, dans lequel il a précisé que l’Algérie n’est pas « membre de l’IBA » et qu’il « ne reconnait pas cette structure, qui n’a aucun lien avec le Comité international olympique ».

« Les propos de l’IBA sont une tempête dans un verre d’eau. Ils ne peuvent en aucun cas influer sur notre championne pour la suite de son parcours olympique », ajoute le communiqué du COA.

Enfin, le Comité olympique réitère son soutien indéfectible à la jeune boxeuse algérienne. « On est tous derrière Imane Khelif et les structures illégales ne peuvent pas nous influer. Notre soutien à nos athlètes est sans limites […] Merci pour votre soutien et compréhension. Restez forts et confiants en nos champions ».