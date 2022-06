CNRC a-t-il suspendu les codes d’activité des agences de com et presse?

L’inscription au registre de commerce est l’une des étapes importantes de la création d’entreprises en Algérie. Le site du Centre national du registre du commerce (CNRC) compte l’ensemble des codes d’activités permettant l’inscription au registre de commerce et l’exercice de ces activités. Cependant, certaines d’entre elles semblent gelées depuis un certain temps.

Activités d’agences de com et de presse : le CNRC les a-t-il suspendu ?

Sur le site du CNRC, les codes d’activité d’agence de presse et d’agence de communication s’affichent en rouge et semblent gelés. Il s’agit du code 605013 pour l’activité d’agence de presse et du code 605021 pour l’activité d’agence de communication.

Le CNRC n’a rendu public aucun communiqué expliquant les raisons qui se cachent derrière ce gel. Il pourrait toutefois s’agir d’une mesure initiant l’obligation d’un agrément pour l’exercice de ces activités.

Il convient de noter que sur l’espace réservé aux recherches des nomenclatures d’activités sur le site du CNRC, il est indiqué que « les activités règlementées sont représentées en couleur verte » ; et que « les activités non autorisées à l’inscription au registre du commerce sont représentées en couleur rouge ».

Pour précision, le code de l’activité d’agence de presse compte « toutes activités de collecte ; de synthèse et diffusion des informations écrites ; photographiques et audio-visuelles destinés aux médias ». Tandis que celui relatif à l’agence de communication regroupe « toutes prestations publicitaires : conception, réalisation et diffusion sur tous supports multimédias, audiovisuels, graphiques … ; conception graphique et traitement du texte et de l’image (dessins, affiches, prospectus, brochures, logos, emballages, montage, création et réalisation de maquettes et revues) ; Réalisation d’enquêtes et de sondages ; conseil en communication ; et organisation de colloques, séminaires et rencontre ».

Nouveau service de publicité chez l’ANEP ?

Dans ce même contexte, rappelons que l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP) avait annoncé en mai dernier le lancement d’un nouveau service de publicité électronique. De méme ; l’ANEP avait invité les responsables d’organes d’information en ligne intéressés par cette activité à lui soumettre leur demande de partenariat.

Selon le communiqué de l’ANEP ; « le dossier administratif à fournir doit compter les documents suivants : une demande de partenariat adressée à la Direction générale de L’ANEP ; le certificat d’enregistrement de l’organe d’information en ligne (agrément). Mais aussi ; l’attestation d’hébergement du site électronique devant comporter le nom de domaine « dz » et être récente ; le statut juridique de l’entreprise de l’organe d’information en ligne ; la pièce d’identité du ou des propriétaire(s) ; ainsi que le registre de commerce comportant le numéro d’activité relatif à presse électronique ».