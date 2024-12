CNR : Voici comment renouveler vos droits à la retraite en ligne avec avec l’application « Takaoudi »

La Caisse Nationale des Retraites (CNR) a annoncé une refonte complète de la procédure annuelle de vérification de l’éligibilité à la pension. Fini les déplacements en agence et les démarches administratives fastidieuses, place à une approche plus moderne et plus humaine.

Chaque année, les retraités étaient contraints de se rendre en agence pour justifier qu’ils remplissaient toujours les conditions requises pour percevoir leur pension.

Consciente des difficultés que cette démarche pouvait engendrer, notamment pour les personnes âgées et celles habitant en zone rurale, la CNR a décidé d’innover.

La nouvelle procédure, plus souple et adaptée aux différentes catégories de bénéficiaires, a été conçue pour faciliter la vie des retraités.

Mais la plus grande nouveauté réside dans l’introduction d’une plateforme numérique. Grâce à l’application « Takaoudi », les retraités peuvent désormais prouver leur éligibilité à distance en effectuant une simple reconnaissance faciale. Cette solution innovante permet d’éviter les déplacements et de gagner un temps précieux.

Cette mesure a été très bien accueillie par les retraités qui voient en elle une véritable avancée. Mais, pour ceux qui souhaitent comprendre plus en détail le déroulement de cette nouvelle procédure, la CNR a mis en ligne un guide étape par étape.

Voici donc comment renouveler vos droits à la retraite en toute simplicité grâce à l’application Takaoudi.

Pour renouveler vos droits à la retraite de manière simple et efficace, l’application Takaoudi est votre alliée. Voici comment procéder :

Téléchargement de l’application : Commencez par télécharger l’application Takaoudi sur le Play Store. Une fois installée, créez un compte et connectez-vous. Obtention de vos identifiants : Pour obtenir votre identifiant et votre mot de passe, contactez les services de la CNR en appelant le numéro vert 3011 (gratuit). Si vous utilisez un smartphone, cliquez sur les trois points pour choisir l’un des numéros affichés. Utilisation de l’application :

Pour les bénéficiaires d’une retraite direct : Cliquez sur le bouton de reconnaissance faciale en bas de l’écran. Tenez votre smartphone à 20-25 cm de votre visage et suivez les instructions à l’écran.

: Cliquez sur le bouton de en bas de l’écran. Tenez votre smartphone à 20-25 cm de votre visage et suivez les instructions à l’écran. Pour les bénéficiaires d’une retraite transférée : Placez votre carte d’identité biométrique à l’arrière de votre smartphone (assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre téléphone) et attendez. Ensuite, cliquez sur l’icône des documents et activez-la grâce à la technologie de reconnaissance faciale R-FACE. Sélectionnez le document requis et scannez-le avec votre smartphone.

Une fois tous vos documents téléchargés, vérifiez-les attentivement avant de les envoyer.

