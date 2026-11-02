« ALL IN ONE » entre en service : la CNR passe à l’accompagnement concret des retraités

Un guide pratique et un QR Code font désormais partie des outils mis à la disposition des retraités dans les agences de la Caisse nationale des retraites (CNR). Dès aujourd’hui, lundi 2 novembre 2026, le projet « Takaoudi ALL IN ONE » est entré en service dans les différentes agences locales.

Cette mise en œuvre apporte de nouveaux supports pour aider les bénéficiaires à découvrir les fonctionnalités de l’application RetraiteDZ. Ainsi, accéder plus facilement aux prestations numériques de la caisse. La CNR détaille notamment les moyens prévus pour accompagner les usagers dans la prise en main de ses services en ligne.

Application RetraiteDZ : un guide pratique désormais disponible dans les agences de la CNR

Parmi les outils prévus dans le cadre de « Takaoudi ALL IN ONE », la CNR annonce la mise à disposition d’un guide intitulé « Takaoudi ». Ce document rassemble des explications simplifiées sur les différentes fonctionnalités numériques proposées dans l’application RetraiteDZ.

Les retraités peuvent ainsi consulter les instructions pour mieux comprendre les services disponibles et apprendre à les utiliser.

Un QR Code accompagne également ce guide. Il permet d’accéder directement à l’application et facilite ainsi son téléchargement sur les téléphones des bénéficiaires.

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Ces deux supports complètent l’assistance proposée au sein des agences locales. Où les chargés de communication peuvent aider les retraités à télécharger l’application, ouvrir leur compte numérique et procéder à son activation.

« Takaoudi ALL IN ONE » : quel est le rôle des agents dans ce nouveau dispositif de la CNR ?

Avec « Takaoudi ALL IN ONE », les chargés de communication occupent une place centrale dans l’accompagnement des bénéficiaires. Leur mission ne se limite pas à présenter les prestations disponibles. Ils doivent également guider les retraités dans l’utilisation de l’application, de la création du compte jusqu’à son activation.

Ces agents sont aussi chargés de recueillir les préoccupations des usagers. Et de repérer les difficultés rencontrées lors de leurs démarches. La CNR compte s’appuyer sur ces retours pour identifier les améliorations nécessaires et adapter ses services aux besoins des bénéficiaires.

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À travers ce dispositif, l’organisme souhaite encourager l’utilisation des prestations accessibles à distance, réduire les déplacements répétés vers les agences locales et alléger la pression sur les guichets d’accueil.

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La mise en service de « Takaoudi ALL IN ONE » marque ainsi une nouvelle étape dans la démarche de numérisation de la CNR. Qui associe désormais ses outils en ligne à une assistance de proximité pour les retraités et leurs ayants droit.