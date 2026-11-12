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Algérie

CNR : nouvelle procédure pour les retraités algériens percevant une pension française

LA
Lynda Ait Amedjkane
2 min de lecture
CNR : nouvelle procédure pour les retraités algériens percevant une pension française
La CNR signale un changement dans les démarches des retraités algériens percevant une pension française. Une nouvelle procédure est entrée en vigueur. Voici ce qui change pour les bénéficiaires concernés.
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Les retraités algériens qui perçoivent une pension française doivent désormais se conformer à une nouvelle procédure pour continuer à justifier leur existence.

Depuis octobre 2026, la vérification passe par un nouvel interlocuteur à Alger, qui prend le relais des services consulaires français. La Caisse nationale des retraites (CNR) vient de préciser les changements qui concernent les bénéficiaires visés par cette mesure.

Pension de retraite française en Algérie : la CNR annonce un changement dans le contrôle des retraités

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la Caisse nationale des retraites (CNR) informe les retraités résidant en Algérie et percevant une pension auprès d’un organisme français de l’entrée en vigueur d’un nouveau dispositif de contrôle d’existence.

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Cette mesure concerne les bénéficiaires dont les pensions relèvent de la convention de sécurité sociale conclue entre l’Algérie et la France.

Entrée en application en octobre 2026, la nouvelle procédure modifie les modalités de vérification auxquelles ces retraités doivent se soumettre. Elle remplace notamment le dispositif traditionnel fondé sur la présentation d’un certificat de vie, pour les bénéficiaires concernés.

TLS Contact Alger devient le nouvel interlocuteur pour vérifier l’existence des retraités

Le changement porte principalement sur l’organisme chargé d’effectuer cette vérification. La CNR indique que les autorités françaises font désormais appel à TLS Contact Alger pour accueillir les retraités concernés et procéder au contrôle de leur présence physique.

Concrètement, les bénéficiaires visés doivent se présenter personnellement auprès de ce prestataire. Celui-ci reprend ainsi une mission qu’assuraient auparavant les services consulaires français.

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Cette nouvelle organisation marque donc un changement dans le parcours administratif des retraités algériens percevant une pension française. Ainsi, pour les personnes concernées, la vérification ne repose plus sur la transmission du certificat de vie selon l’ancienne procédure.

Que doivent faire les retraités concernés pour justifier leur existence ?

Face à cette évolution, la CNR appelle les bénéficiaires concernés à respecter les démarches et les modalités définies par les organismes français compétents.

Elle les invite notamment à prendre les dispositions nécessaires pour se conformer au nouveau contrôle, conformément à la réglementation en vigueur.

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La caisse met également en garde contre les éventuelles conséquences d’un défaut de conformité. Les retraités concernés ont donc intérêt à suivre les consignes officielles afin d’éviter toute difficulté liée à cette formalité.

La CNR assure enfin qu’elle continuera à informer et à accompagner les bénéficiaires dans cette transition, dans le cadre de la coopération administrative entre l’Algérie et la France en matière de sécurité sociale.

LA

Lynda Ait Amedjkane

Journaliste – Nation, société et actualité quotidienne

Lynda Aït Amedjkane est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360. Elle couvre principalement les sujets liés à la nation, à la société et aux faits divers qui rythment l'actualité quotidienne en Algérie.

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