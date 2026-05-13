CNR : plus besoin de ce document pour percevoir sa retraite en Algérie

Les retraités algériens n’auront plus à fournir de certificat de vie pour continuer à percevoir leur pension. La Caisse nationale des retraites (CNR) remplace ce document par une application de reconnaissance faciale, téléchargeable sur smartphone.

C’est Abdelhafid Adrar, directeur général de la CNR, qui l’a annoncé ce mardi à Alger, en marge du forum du quotidien El-Moudjahid. Une mesure qui prolonge le mouvement de numérisation progressive des services publics algériens, et qui concerne directement 3,6 millions de bénéficiaires.

La reconnaissance faciale remplace le certificat de vie des retraités : le fonctionnement de la nouvelle application CNR

Adrar a été clair sur la démarche : «conformément aux instructions du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, les retraités sont dispensés de fournir le certificat de vie à la CNR, remplacé par la reconnaissance faciale via une application électronique, téléchargeable sur téléphone portable.»

Concrètement, le retraité s’authentifie via l’application, qui se substitue à l’ancienne attestation administrative. La CNR avance trois objectifs derrière cette transition :

Simplifier les démarches pour les bénéficiaires

Lutter contre la fraude aux pensions

Renforcer la transparence dans la gestion des versements

Conventions, aides à domicile, transports : les autres mesures annoncées par la CNR pour les retraités

En parallèle, la CNR a signé deux conventions récentes, l’une avec la Banque de développement local (BDL), l’autre avec la Société nationale d’assurances (SAA), et travaille sur un accord avec la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), pour offrir des réductions tarifaires aux retraités.

Le dispositif d’aide sociale à domicile continue lui aussi de se développer. Les chiffres communiqués par Adrar :

Plus de 32 000 visites effectuées en 2025

effectuées en 2025 14 000 visites depuis janvier 2026

Ces visites permettent aux retraités de recevoir équipements médicaux et accompagnement administratif directement chez eux, limitant ainsi leurs déplacements.

Formation du personnel : la CNR veut améliorer la relation avec ses usagers

La caisse a également lancé des programmes de formation interne, axés sur la gestion, le développement d’applications et la communication. L’objectif affiché est d’améliorer la qualité de service et de rendre les échanges avec les retraités plus accessibles.

Ces différentes mesures concernent un public de 3,6 millions de bénéficiaires (pensions directes et pensions de réversion confondues) pour un montant total de 162 milliards de dinars versés chaque mois.

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