Les femmes ayants droit bénéficiaires d’une pension de réversion vont respirer. La Caisse nationale des retraites (CNR) vient d’annoncer un assouplissement notable des pièces exigées pour justifier leur situation sociale.

Désormais, un seul document légalisé auprès de la commune remplace l’ensemble des attestations réclamées jusqu’ici. Une décision qui met fin, entre autres, au recours obligatoire à deux témoins.

La CNR remplace les certificats par une déclaration sur l’honneur

Le principe est simple. L’ayant droit rédige et signe une déclaration sur l’honneur dans laquelle elle atteste ne pas s’être mariée ou remariée, et ne pas exercer d’activité professionnelle, qu’elle soit rémunérée ou bénévole. Le document est ensuite légalisé au niveau des services communaux. Cela suffit.

Ce papier unique absorbe à lui seul trois formalités distinctes. Il se substitue au certificat de non-mariage, à celui de non-remariage ainsi qu’à l’attestation de non-activité. Autant d’allers-retours administratifs qui disparaissent du parcours des concernées.

L’organisme insiste sur un point précis : la présence de deux témoins, longtemps imposée pour valider ces attestations, n’est plus requise. Cette exigence créait régulièrement des blocages, en particulier pour les femmes isolées ou résidant loin de leur commune d’origine.

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Les plateformes numériques prendront le relais du contrôle

Alléger ne signifie pas renoncer à vérifier. La Caisse a précisé que l’exactitude des informations déclarées sera contrôlée par recoupement des données entre les différentes plateformes électroniques dont dispose l’administration. Les situations sociales seront mises à jour chaque fois que nécessaire.

Cette logique n’est pas nouvelle chez l’organisme. La CNR s’appuie de plus en plus sur le numérique pour fiabiliser ses dossiers. Le pari est donc celui de la confiance accordée à l’usager, doublée d’un contrôle en arrière-plan.

Une fausse déclaration reste évidemment passible de sanctions, les croisements de fichiers permettant de détecter les incohérences.

Pension de réversion : des documents téléchargeables sans déplacement

Autre volet de la mesure : les formulaires nécessaires sont accessibles en ligne. La Caisse met à disposition un espace de téléchargement sur son site, à l’adresse dz.cnr.dz, évitant ainsi un passage préalable par l’agence locale.

Pour des personnes souvent âgées, parfois à mobilité réduite, l’économie d’un trajet compte.

L’organisme avait déjà emprunté cette voie en octobre dernier en rendant l’attestation de revenu annuel accessible via l’application Takaoudi, supprimant là aussi l’obligation de se présenter au guichet.

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La dématérialisation progresse donc par étapes successives. Chaque service basculé en ligne réduit mécaniquement la pression sur les structures de proximité et les files d’attente.

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Une simplification qui s’inscrit dans une série de réformes

Cette annonce prolonge une démarche engagée depuis plusieurs mois par la Caisse. Les ayants droit et les pensionnés ont vu leurs obligations évoluer à plusieurs reprises, qu’il s’agisse du renouvellement des pièces ou des modalités de contrôle.

Pour les femmes bénéficiaires d’une pension de réversion, le gain est immédiat. Un formulaire, une signature, un passage en mairie, et le dossier est complet. Reste à ce que l’information circule jusqu’aux agences locales, où l’habitude des anciens certificats pourrait mettre un certain temps à s’effacer.

La CNR rappelle enfin que cette simplification administrative vise avant tout à rapprocher le service du citoyen. Un objectif qu’elle met en avant à chacune de ses annonces, et qui se traduit ici par la disparition de trois documents d’un seul coup.

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