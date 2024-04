CNR : les retraités appelés à utiliser cette technique pour simplifier leurs démarches

La Caisse nationale des retraités encourage l’utilisation de la reconnaissance faciale pour simplifier les démarches administratives.

La Caisse nationale des retraités(CNR) amorce une nouvelle ère de services simplifiés et accessibles pour ses retraités. Dans un communiqué officiel diffusé ce lundi, l’institution invite l’ensemble des bénéficiaires à adopter la technologie de « reconnaissance faciale » via l’application « Takaoudi ». Cette initiative vise à dématérialiser les démarches administratives et à offrir une expérience utilisateur plus fluide et moderne.

C’est une mesure qui vise à réduire les déplacements des retraités vers les agences locales et à leur offrir une expérience plus pratique et accessible. La reconnaissance faciale permet aux retraités de s’identifier rapidement et en toute sécurité, sans avoir à présenter de documents physiques.

« Cette prestation numérique inédite en Algérie évite aux retraités tout déplacement aux agences locales pour le dépôt de la fiche familiale de l’état civil », indique le communiqué de la CNR.

Plus de 42 900 retraités ont déjà utilisé la reconnaissance faciale via l’application « Takaoudi » depuis son lancement. La CNR prévoit que ce nombre augmentera considérablement dans les mois à venir.

La même source indique que cette technique est accessible via l’application mobile téléchargeable à partir du lien suivant : http://bit.ly/40hHDtF.

La CNR se dote d’outils numériques pour simplifier la vie des retraités

Il convient de noter que la Caisse nationale des retraités (CNR) opère une mue digitale pour faciliter la vie quotidienne de ses pensionnés. En effet, l’organisme a mis en place plusieurs applications innovantes qui permettent aux retraités d’accéder à un panel de services en ligne, sans avoir à se déplacer.

Parmi ces nouveautés, deux nouvelles applications mobiles : Takaoudi et Retraite DZ. Ces outils numériques visent à faciliter l’accès à une large gamme de services, de la téléassistance aux démarches administratives, en passant par la gestion du compte retraite.

Ces initiatives digitales s’inscrivent dans la stratégie de modernisation de la CNR, qui vise à offrir des services plus accessibles, plus performants et surtout plus proches des besoins des retraités algériens.

En quelques clics, les retraités peuvent désormais gérer leurs démarches administratives et profiter de services d’assistance à domicile, le tout dans le confort de leur foyer. Une véritable révolution numérique qui vient simplifier le quotidien des retraités algériens.

Les premiers retours des retraités qui ont déjà téléchargé et utilisé l’application sont très positifs. Ils saluent la simplicité d’utilisation et l’accessibilité des services proposés. Cette initiative de la CNR s’inscrit dans une démarche globale de modernisation de ses services et d’amélioration de la qualité de vie des retraités algériens.