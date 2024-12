CNR : la nouvelle procédure de renouvellement du droit à la retraite

Chaque année, les retraités algériens doivent prouver qu’ils remplissent toujours les conditions d’éligibilité à continuer de percevoir leur pension de retraite. Pour simplifier cette procédure annuelle, la CNR (Caisse Nationale des Retraites) a introduit quelques changements.

La CNR propose alors aux retraités une approche réorganisée, plus claire et mieux adaptée aux différentes catégories de bénéficiaires. De plus, une initiative numérique a été mise en place, permettant de prouver son éligibilité à distance grâce à une simple reconnaissance faciale via l’application » Takaoudi « . Cela évite le déplacement physique, notamment aux personnes âgées et les habitants des zones rurales, et simplifie les démarches administratives.

Application Takaoudi : la CNR facilite le renouvellement des documents de retraite

Le renouvellement des documents justificatifs d’éligibilité à l’allocation de retraite est une procédure administrative effectuée annuellement, au cours du mois de naissance du bénéficiaire. Sur sa page Facebook, la CNR a rappelé aux retraités les démarches à suivre, les documents requis selon le type d’allocation, et a appelé à l’utilisation de sa nouvelle application » Takaoudi « , accessible aux utilisateurs depuis quelques mois.

CNR : quels sont les documents requis pour le renouvellement annuel des pensions ?

En effet, chaque catégorie de bénéficiaire doit présenter des documents spécifiques, prouvant l’éligibilité à l’allocation. Les personnes en situation de retraite directe doivent fournir une attestation familiale de l’état civil avec mentions marginales. Pour les retraités célibataires, une attestation de vie est obligatoire.

Cependant, pour les bénéficiaires d’une pension de retraite transférée, les documents à fournir varient en fonction de leur situation précise. Que voici :

Conjoint(e) survivant(e) (veuf ou veuve)

Une attestation de non-remariage ;

; Une attestation familiale de l’état civil avec mentions marginales ;

Orphelins majeurs

Une attestation scolaire pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans ;

pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans ; Une copie du contrat d’apprentissage pour les bénéficiaires âgés de moins de 25 ans ;

Fille orpheline majeure

Une attestation de non-mariage ;

; Une attestation de non-exercice d’une activité professionnelle rémunérée ;

Ascendants (parents)

Une attestation familiale de l’état civil avec mentions marginales, attestant que vous êtes en vie pour bénéficier de l’allocation retraite ;

Fils en incapacité de travailler

Une attestation de non-exercice d’une activité professionnelle rémunérée ;

rémunérée ; Une attestation familiale de l’état civil avec mentions marginales ;

Par ailleurs, afin de réduire les files d’attente dans les agences, la CNR et s’aligne avec l’initiative du gouvernement, visant à numériser les services administratifs. L’établissement a mis à disposition des bénéficiaires l’application » Takaoudi « . Cette dernière permettra de prouver en ligne que l’individu est en vie. Il suffit de prendre une photo selfie via l’application.