La CNR lance un nouvel outil pratique pour les retraités, accessible 24h/24 et 7j/7

La Caisse nationale des retraites (CNR) enrichit ses services en ligne avec une nouvelle solution destinée aux retraités et à leurs ayants droit. L’organisme vient de mettre en service un chatbot, accessible depuis son site officiel, pour répondre aux questions liées au système national de retraite.

Disponible à toute heure, cet outil doit permettre aux usagers de rechercher rapidement une information sans devoir se rendre dans une agence locale. Une évolution qui vient renforcer les services à distance déjà développés par la CNR.

La CNR met à disposition des retraités et ayants droit un chatbot accessible 24h/24 et 7j/7

Le nouveau chatbot de la CNR est accessible directement depuis le site officiel de la caisse. Selon le communiqué publié par l’organisme, le service fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

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Son fonctionnement repose sur une base de données regroupant des réponses aux principales questions posées ou susceptibles d’être posées par les usagers. Les retraités et les autres personnes concernées peuvent ainsi rechercher les informations disponibles en ligne, sans attendre l’ouverture des agences.

La CNR présente ce dispositif comme un nouveau canal de communication à distance, destiné à faciliter l’accès à l’information sur le système national de retraite.

Retraités : quelles informations sont disponibles via le chatbot de la CNR ?

Le service permet de consulter différentes informations relatives au régime national de retraite. La caisse indique avoir intégré une base de réponses couvrant les questions les plus fréquentes et les demandes susceptibles d’être formulées par les usagers.

L’outil doit notamment permettre de :

Rechercher des informations sur le système national de retraite ;

Obtenir rapidement des réponses aux questions courantes ;

Consulter le service à n’importe quelle heure ;

Effectuer les recherches à distance ;

Éviter certains déplacements vers les agences locales.

La CNR précise que cette solution vise avant tout à rapprocher l’information des retraités, des ayants droit et des autres usagers.

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La CNR veut faciliter les démarches à distance

Avec ce nouveau service, la CNR poursuit son programme de développement des services numériques. L’organisme explique vouloir améliorer l’accès à l’information tout en réduisant le besoin de se déplacer auprès de ses agences locales.

Le chatbot constitue ainsi un canal supplémentaire pour les usagers qui souhaitent obtenir une information à distance. Il complète les autres moyens de communication et de prise en charge proposés par la caisse.

La CNR affirme également vouloir poursuivre le développement de services numériques « plus fluides et plus flexibles », afin de mettre l’information à la portée des retraités, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.

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