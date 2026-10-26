Retraités en Algérie : la CNR permet désormais de télécharger cette attestation sur Takaoudi, sans se déplacer

Les retraités algériens peuvent désormais récupérer leur attestation de revenu annuel sans franchir la porte d’une agence.

La Caisse nationale des retraites (CNR) vient d’ajouter cette prestation au catalogue de son application mobile Takaoudi, annonce faite ce lundi sur sa page Facebook officielle. Pensionnés comme ayants droit sont concernés par cette nouveauté.

La CNR ajoute l’attestation de revenu annuel aux services de Takaoudi

Le principe tient en quelques gestes. Depuis son téléphone, l’usager accède à son espace personnel et récupère le document attestant du montant perçu durant l’année. Aucun passage au guichet n’est requis, aucune file d’attente non plus.

Ce justificatif n’a rien d’anecdotique. Il est régulièrement exigé lors de démarches bancaires, administratives ou sociales.

Jusqu’ici, l’obtenir supposait un déplacement vers une structure locale de la Caisse, parfois éloignée du domicile, une contrainte réelle pour des personnes âgées ou à mobilité réduite.

La CNR a profité de cette annonce pour inviter l’ensemble de ses affiliés à installer l’application, rappelant au passage son ambition : rapprocher l’administration du citoyen et alléger les formalités du quotidien.

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Un document clé pour accéder aux prêts bancaires bonifiés

L’arrivée de ce service tombe à point nommé. Le directeur général de la Caisse, Abdelhafid Adrar, avait détaillé en mai dernier toute une série de dispositifs destinés aux pensionnés, parmi lesquels figurent des prêts bancaires accordés aux retraités à taux bonifiés, avec des formules alternatives conformes aux règles de la finance islamique.

Or, pour constituer un tel dossier, l’établissement prêteur réclame précisément une attestation de revenu délivrée par la CNR. Numériser sa délivrance revient donc à supprimer une étape fastidieuse dans un parcours que beaucoup de bénéficiaires s’apprêtent à entamer.

Takaoudi, pilier de la stratégie numérique de la CNR

L’application n’en est pas à son coup d’essai. Elle héberge déjà la fonction d’identification numérique de vie, qui repose sur la reconnaissance faciale.

Cette technologie, baptisée R-Face, a permis de remplacer le certificat de vie par un contrôle biométrique pour environ 3,6 millions de bénéficiaires, qu’il s’agisse de pensions directes ou de réversion.

Une campagne nationale de vulgarisation avait été menée du 24 mai au 8 juin 2026 afin de familiariser les usagers avec cet outil. Des espaces numériques équipés de codes QR ont été installés dans les agences, pendant que des assistants sociaux se déplaçaient au domicile des personnes les plus fragiles.

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Un accompagnement humain pour les usagers les moins connectés

Tout le monde ne maîtrise pas le smartphone, et la CNR en a pris la mesure. Le 21 octobre 2026, à l’issue d’une rencontre nationale des chargés de communication des agences, l’institution a dévoilé le dispositif Takaoudi ALL IN ONE destiné à accompagner les retraités.

Chaque agence de wilaya dispose désormais d’un guichet clairement signalé. Des agents y accueillent les visiteurs, créent avec eux leur compte et leur montrent comment naviguer dans les différentes rubriques.

L’objectif assumé consiste à éviter que la transformation numérique ne laisse une partie des aînés sur le bord de la route.

Avec l’ajout de l’attestation de revenu annuel, la Caisse poursuit méthodiquement le transfert de ses prestations vers le mobile. Les déplacements en agence deviennent l’exception plutôt que la règle, et le guichet physique se recentre sur l’assistance aux cas particuliers.

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