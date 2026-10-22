La CNR lance ALL IN ONE: qu’apporte concrètement ce nouveau dispositif aux futurs et actuels retraités ?

Une dynamique inédite s’installe au sein de la Caisse nationale des retraites. L’établissement choisit de tendre la main à ses usagers en les guidant pas à pas au cœur des outils numériques, loin de la froideur des écrans solitaires.

Cette orientation a pris forme ce mercredi 21 octobre 2026, au terme d’une rencontre nationale réunissant les responsables de la communication des agences locales. C’est durant ce regroupement qu’a été dévoilé le projet « Takaoudi ALL IN ONE », une formule pensée pour offrir une assistance concrète aux aînés et à leurs ayants droit.

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Takaoudi ALL IN ONE remplace la paperasse par un suivi sur mesure pour les retraités

L’idée centrale repose sur un accompagnement humain et chaleureux. Chaque agence de wilaya aménage désormais un guichet unique, immédiatement identifiable. Sur place, les agents accueillent les visiteurs, écoutent leurs demandes et les aident à créer leur compte ou à prendre en main l’application mobile RetraiteDZ.

Cette démarche répond aux attentes du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, soucieux d’humaniser le service public. Lors de cette réunion, le Directeur général de la structure a d’ailleurs rappelé le sens fondamental de cette initiative :

« La réussite de la transition numérique ne se mesure pas uniquement au nombre de services disponibles, mais à la capacité des bénéficiaires à les utiliser facilement, en toute autonomie et à distance. »

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L’installation de ces espaces dédiés permettra de réduire les trajets évitables et d’alléger l’affluence quotidienne dans les agences.

Prise en charge des usagers dès leur arrivée et identification de leurs besoins Démonstration guidée pour maîtriser les fonctionnalités du portail web Installation assistée de l’application RetraiteDZ sur le téléphone du retraité Vérification anticipée de la carrière via le service CIS pour préparer la fin d’activité

CNR : des équipes mieux préparées pour un service plus attentif

Ce dispositif garde également un œil sur les futurs retraités. Grâce au service « CIS », les travailleurs encore en activité découvrent leur relevé de carrière bien avant la date de leur départ, ce qui leur offre le temps de vérifier leur parcours en toute sérénité.

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En lien avec la Direction de l’informatique et de l’organisation, plusieurs ateliers pratiques ont rythmé ce rassemblement. Les agents de communication ont partagé leurs retours d’expérience afin d’affiner leurs méthodes face aux difficultés rencontrées par le public. Ces sessions de perfectionnement se poursuivront régulièrement pour entretenir un haut niveau d’écoute.

Cette modernisation fait écho au programme national de transformation des institutions publiques. L’organisme propose déjà plus de 19 prestations en ligne et compte enrichir son offre avant la fin de l’année 2026. Une évaluation constante du travail mené sur le terrain garantira le maintien d’une relation de confiance avec l’ensemble des bénéficiaires.