CNR/Algérie : Voici comment obtenir l’attestation de revenu en ligne (guide complet)

La Caisse nationale de retraite (CNR) simplifie la vie des retraités en leur permettant de télécharger et d’imprimer une attestation de revenu via un code QR. Cette nouvelle procédure, accessible via la plateforme « retraite.cnr.dz », s’appuie sur des techniques de sécurité avancées pour garantir la fiabilité du document.

Pour cela, Il suffit de se rendre sur la plateforme (retraite.cnr.dz), puis sur “Services numériques” (خدمات رقمية) et choisir “Espace Retraité” (فضاء المتقاعد). Il reste maintenant à saisir le nom d’utilisateur (le numéro de pension) et le mot de passe (il est possible de l’obtenir en contactant le numéro vert “3011” ou en se rapprochant de l’agence locale), et de générer le code QR.

Ce code unique, associé à des technologies de sécurité de pointe, permet de télécharger et d’imprimer un document infalsifiable. Le retraité a ensuite la possibilité de masquer ou d’afficher le montant de sa pension, selon ses besoins.

Cette innovation s’inscrit dans la stratégie de modernisation des services de la CNR et vise à faciliter l’accès aux informations et aux démarches administratives pour les retraités. Un gain de temps et de confort non négligeable pour cette population souvent fragilisée.

Comment télécharger l’attestation de revenu via l’application Takaoudi ?

L’application Takaoudi vous permet également de télécharger l’attestation de revenu en toute simplicité et en quelques minutes seulement.Voici comment faire :

Téléchargez l’application Takaoudi sur votre smartphone ou tablette.

sur votre smartphone ou tablette. Connectez-vous à votre compte.

Sélectionnez « Attestation de revenu » dans le menu.

» dans le menu. Choisissez la raison pour laquelle vous avez besoin de l’attestation (demande de visa, documents administratifs, demande de bourse universitaire, demande de logement).

Indiquez si vous souhaitez afficher (ou pas) le montant de la pension sur l’attestation.

Cliquez sur le bouton de téléchargement (flèche bleue en bas de l’écran).

Votre attestation de revenu est téléchargée en format PDF dans les documents de votre téléphone. C’est simple, rapide et efficace !

Takaouidi se présente comme une solution innovante et révolutionnaire pour simplifier la gestion des pensions de retraite. Propulsée par l’intelligence artificielle, l’application intègre aussi la technologie de reconnaissance faciale RFACE permettant aux retraités de prouver leur existence.

L’ambition de Takaouidi est claire : affranchir les retraités de l’obligation fastidieuse de se déplacer constamment aux agences de la caisse nationale de retraite. Cette avancée majeure s’attaque à un problème réel et simplifie considérablement les démarches administratives.

La Caisse Nationale de Retraite franchit un nouveau cap en matière de modernisation avec l’introduction de solutions digitales révolutionnaires. La reconnaissance faciale, les attestations électroniques et la plateforme de vérification en ligne constituent des outils pratiques et efficients qui simplifient considérablement les démarches administratives des retraités.