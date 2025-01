CNR : 5 bonnes raisons d’utiliser l’application RetraiteDZ (Takaoudi)

À l’ère du numérique, la Caisse nationale des retraites (CNR) a mis en place un dispositif permettant de faciliter le quotidien des retraités en Algérie. Il s’agit de l’application RetraiteDZ (Takaoudi), qui dispose d’une multitude de fonctionnalités pratiques, dont certaines restent méconnues.

Disponible sur iOS et Android, RetraiteDZ est téléchargeable gratuitement sur les stores d’applications. Une fois installée, il suffit de créer un compte en suivant les étapes indiquées pour accéder à une multitude de services.

En effet, Takaoudi vous permet de gérer vos démarches administratives en quelques clics, sans avoir à vous déplacer. Découvrez dans cet article les 5 bonnes rasions d’intégrer l’application RetraiteDZ à votre quotidien.

1- Renouveler les documents à distance grâce à la technologie R-face sur RetraiteDZ

Finis les déplacements interminables et les files d’attente ! Avec la technologie R-face, intégrée dans l’application RetraiteDZ, vous pouvez désormais renouveler vos documents d’identité ou autres pièces justificatives en quelques clics. Cette fonctionnalité de reconnaissance faciale vous permet de finaliser vos démarches depuis chez vous, en toute sécurité et en quelques minutes seulement.

2- Télécharger les documents administratifs en un instant

Besoin d’une attestation de revenus ou d’un autre document administratif ? L’application RetraiteDZ (Takaoudi) vous permet de les télécharger directement sur votre smartphone. Plus besoin de vous déplacer ou d’attendre des jours pour obtenir vos papiers ! Tout est accessible en temps réel, de manière sécurisée et pratique.

3- Suivre l’avancement des dossiers en temps réel avec l’application « Takaoudi »

Transparence et rapidité sont les maîtres-mots de cette fonctionnalité. Grâce à RetraiteDZ, vous pouvez suivre l’état de vos demandes en cours, qu’il s’agisse d’un renouvellement de document ou d’une question liée à votre dossier. Cette visibilité en temps réel vous évite les incertitudes et vous permet de mieux planifier vos démarches.

4- Obtenir un rendez-vous en ligne sans attente sur RetraiteDZ

L’application vous offre la possibilité de prendre un rendez-vous électronique pour vos visites à l’agence locale de la CNR. Plus besoin de faire la queue ou de perdre du temps. Choisissez simplement le créneau qui vous convient et présentez-vous à l’heure dite. Une solution simple et rapide.

5- Poser ses questions directement à une cellule d’écoute sociale intégrée

Vous avez des interrogations ou des préoccupations concernant vos droits ou vos démarches ? RetraiteDZ met à votre disposition un service de communication directe avec une cellule d’écoute sociale. Posez vos questions et obtenez des réponses claires et précises, sans avoir à vous déplacer.

