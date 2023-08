CNEP-Market : la plateforme d’achat de logements en ligne lancée

La Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (Cnep-Banque) s’apprête à franchir une étape significative dans le secteur immobilier en lançant sa nouvelle plate-forme numérique, « Cnep Market » aujourd’hui.

Dans un communiqué publié lundi, la banque publique a annoncé que cette initiative permettra aux clients d’accéder facilement à une gamme diversifiée de logements et de locaux, directement depuis leurs canapés.

Cnep Market : la nouvelle plateforme d’achat en ligne de logements en Algérie

« Cnep Market » proposera une variété de logements disponibles en ligne, offrant ainsi deux formules d’acquisition. La première sera réservée aux clients épargnants, tandis que la seconde sera ouverte au grand public sous la forme de vente libre.

Il sera ainsi possible de réserver le ou les biens souhaités en ligne, puis se rendre en agence pour finaliser l’acquisition. Une facilitation que bon nombre de clients attendent depuis l’annonce du lancement de la plateforme en juin.

La banque met en avant les avantages de cette nouvelle solution, en soulignant qu’elle offrira à sa clientèle une opportunité unique de simplifier le processus d’achat de logements grâce à un moyen moderne, disponible et sécurisé.

CNEP-banque, un pas de plus vers la numérisation

Cette initiative démontre l’engagement de la Cnep-Banque en faveur de l’innovation pour répondre aux besoins de ses clients et des citoyens en général, conformément aux orientations des pouvoirs publics en matière d’habitat.

Avec la plate-forme « Cnep Market », la banque souhaite ainsi rendre le secteur immobilier plus accessible, efficace et transparent pour ses clients et pour le grand public. Cette solution vise à faciliter l’accès à la propriété pour de nombreux citoyens, tout en participant activement au développement du marché immobilier.

Le lancement de « Cnep Market » promet de marquer un tournant majeur dans le secteur immobilier algérien et pourrait ouvrir la voie à de nouvelles plateformes spécialisées dans la vente et l’achat de biens entre particuliers pour le futur.