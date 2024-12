CNAS : Voici le dernier délai pour la déclaration annuelle des salaires 2024

La Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) a lancé un appel à tous les employeurs pour qu’ils procèdent au dépôt de leur déclaration annuelle des salaires et des cotisations sociales au titre de l’année 2024.

Selon un communiqué de la CNAS publié aujourd’hui, cette formalité administrative doit être effectuée exclusivement en ligne, via le portail dédié : teledeclaration.cnas.dz, accessible depuis le site web officiel de la Caisse : www.cnas.dz.

Le délai limite pour le dépôt de ces déclarations a été fixé au 31 janvier 2025. Passé ce terme, les employeurs s’exposeront à des sanctions.

CNAS : Comment se fait la télédéclaration en ligne ?

Cette démarche, désormais entièrement digitalisée, se fait en quelques clics sur le portail de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS).

Chaque employeur est tenu de déposer sa DAS (Déclarations Annuelles des Salaires et des salariés) entre le 1er et le 31 janvier de chaque année. Ce document récapitule l’ensemble des rémunérations versées aux salariés au cours de l’année précédente, ainsi que le montant total des cotisations sociales acquittées. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions financières pour l’entreprise.

Pour faciliter cette démarche, la CNAS a mis en place un portail en ligne intuitif, accessible via ce lien. Il suffit de se connecter pour remplir et soumettre la déclaration. Cette dématérialisation vise à gagner en efficacité et à réduire les délais de traitement.

🟢 À LIRE AUSSI : CNAS & Algérie Poste : Vers la numérisation complète des prestations sociales

Il est important de noter qu’une double déclaration d’assiette de cotisation (DAC) peut entraîner la fermeture automatique du compte employeur. Dans ce cas, l’entreprise devra formuler une demande de suspension de compte auprès de l’établissement public compétent.

Pour étayer sa demande, elle devra présenter plusieurs documents, notamment le registre de commerce, des copies de G50, un extrait du registre de commerce et la demande de suspension elle-même.

🟢 À LIRE AUSSI : La CNAS : un bilan financier record en 2023 et une croissance de 10% prévue en 2024

Les employeurs qui rencontreraient des difficultés dans la réalisation de leur télédéclaration peuvent se rapprocher de leur agence CNAS pour obtenir de l’assistance.

En somme, la DAS est une obligation légale qui revêt une importance capitale pour les entreprises. En respectant ce délai et en fournissant l’ensemble des informations requises, les entreprises contribuent au bon fonctionnement du système de sécurité sociale et évitent ainsi d’éventuels problèmes administratifs.

🟢 À LIRE AUSSI : CNAS : Prise en charge médicale des nécessiteux non assurés