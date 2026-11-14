CNAS : comment vérifier en ligne si votre employeur déclare réellement votre salaire ?

Êtes-vous vraiment déclaré à la sécurité sociale, et pour votre vrai salaire ? En quelques clics, l’espace El-Hanaa de la CNAS permet de le vérifier. Démarches, différence entre affiliation et déclaration du salaire, conséquences pour vos droits et recours en cas d’anomalie : le guide complet.

Comment savoir si votre employeur vous déclare à la CNAS ?

La Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) a lancé le 9 novembre une campagne nationale sur la déclaration des travailleurs. Son slogan résume l’enjeu : « La déclaration des travailleurs… une protection de leurs droits ». Car un salarié non déclaré, ou déclaré pour un salaire inférieur, perd une partie de ses droits sans toujours le savoir.

Le système algérien de sécurité sociale repose sur les déclarations de l’employeur. C’est lui qui inscrit le salarié à la CNAS, déclare son salaire et verse les cotisations. Le salarié peut toutefois vérifier lui-même sa situation, en ligne, sans se déplacer.

Deux vérifications sont utiles. La première consiste à s’assurer que l’on est bien affilié à la CNAS. La seconde permet de contrôler les salaires que l’employeur a réellement déclarés.

El-Hanaa : comment vérifier les salaires déclarés par votre employeur ?

L’espace El-Hanaa est le portail en ligne de la CNAS destiné aux assurés sociaux. Il est accessible sur le site elhanaa.cnas.dz ou depuis l’application mobile El-Hanaa, sur Android. Il faut d’abord créer son compte personnel, avec ses informations d’assuré social.

Une fois connecté, le salarié peut vérifier et télécharger l’attestation des salaires déclarés par son employeur. La CNAS a lancé ce service en 2026, comme le détaillait notre article sur le nouveau service de la CNAS pour les salariés. Ce document montre les montants que l’employeur a déclarés à la caisse.

El-Hanaa permet aussi de télécharger son attestation d’affiliation, qui prouve l’inscription à la sécurité sociale. D’autres attestations sont disponibles, comme celles des allocations familiales ou des indemnités journalières. Les administrations peuvent vérifier l’authenticité de ces documents directement sur le site de la CNAS.

A LIRE AUSSI : Sécurité sociale : la CNAS lance un nouveau service pour les salariés

Affiliation et déclaration du salaire : quelle différence ?

Être affilié à la CNAS ne suffit pas à garantir tous ses droits. L’affiliation signifie que l’employeur a inscrit le salarié à la sécurité sociale. Elle ne dit rien du montant du salaire déclaré.

Un employeur peut affilier son salarié tout en déclarant un salaire inférieur à celui qu’il verse réellement. C’est pourquoi l’attestation des salaires déclarés est précieuse. Elle permet de comparer les montants déclarés avec les salaires figurant sur ses bulletins de paie.

Attention à ne pas tirer de conclusion trop rapide. Les salaires de l’année sont déclarés en détail en début d’année suivante, dans la déclaration annuelle. Un mois récent absent de l’attestation peut donc s’expliquer par un délai de mise à jour, et non par une fraude.

Salaire non déclaré : quelles conséquences pour le salarié ?

Les conséquences d’un salaire non déclaré ou sous-déclaré peuvent être lourdes. Les indemnités versées en cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail sont calculées sur la base du salaire déclaré. Un salaire déclaré trop bas entraîne donc des indemnités plus faibles.

La retraite est aussi concernée, car son montant dépend des salaires déclarés tout au long de la carrière. Des années non déclarées peuvent manquer au moment de faire valoir ses droits, comme l’expliquait notre guide sur le calcul de la retraite en Algérie. Le capital décès versé aux proches d’un assuré dépend, lui aussi, du salaire déclaré.

Un salarié non affilié peut aussi rencontrer des difficultés pour obtenir sa carte Chifa et le remboursement de ses soins. Ses ayants droit, comme son conjoint et ses enfants, en subissent également les conséquences. D’où l’intérêt de vérifier sa situation régulièrement.

A LIRE AUSSI : Capital décès CNAS : 12 mois de salaire pour les proches d’un assuré, qui y a droit ?

Quelles sont les obligations de l’employeur envers la CNAS ?

La loi impose à l’employeur plusieurs obligations précises. Il doit demander l’affiliation de chaque salarié dans les dix jours qui suivent son recrutement. Cette règle s’applique quels que soient la nationalité du salarié, son salaire et la forme de son contrat.

L’employeur doit ensuite verser régulièrement les cotisations sociales, chaque trimestre s’il emploie moins de dix salariés, et chaque mois au-delà. Il doit enfin adresser chaque année à la CNAS une déclaration nominative des salaires et des salariés, dans les 30 jours qui suivent la fin de l’année civile. C’est elle qui permet à la caisse de connaître précisément les salaires versés.

Ces déclarations se font en ligne, sur le portail de télédéclaration de la CNAS. Le salarié, lui, n’a pas de démarche à faire pour être déclaré. Il peut seulement vérifier que son employeur a bien rempli ses obligations.

Anomalie sur vos salaires déclarés : que faire ?

En cas d’écart entre les salaires déclarés et ses bulletins de paie, le salarié peut d’abord en parler à son employeur. L’erreur peut être involontaire, ou liée à une déclaration en retard. Une régularisation rapide reste la solution la plus simple.

Si l’employeur ne vous a pas affilié, vous pouvez demander vous-même votre affiliation à la CNAS. La loi permet en effet à la caisse d’affilier un travailleur d’office, à sa propre demande, à celle de ses proches ou d’un syndicat. Présentez-vous à votre agence avec votre contrat de travail et vos bulletins de paie.

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

La CNAS dispose aussi d’agents de contrôle assermentés, chargés de vérifier les déclarations des employeurs. Un syndicat peut demander un tel contrôle dans l’entreprise. Le salarié peut enfin saisir l’inspection du travail de sa wilaya, qui contrôle le respect de la législation du travail.

Si une période de travail n’a pas été déclarée, la loi prévoit un recours devant la justice. Le salarié peut demander la validation de cette période, ainsi que des dommages et intérêts au moins égaux aux droits perdus. D’où l’importance de conserver précieusement ses bulletins de paie, qui constituent la meilleure preuve de son salaire réel.

Que risque un employeur qui ne déclare pas ses salariés ?

Un employeur qui n’affilie pas ses salariés dans les délais risque une amende de 100 000 à 200 000 DA par travailleur non affilié. La loi prévoit aussi une peine de deux à six mois de prison, ou l’une de ces deux peines. En cas de récidive, l’amende passe de 200 000 à 500 000 DA, et la prison de deux à vingt-quatre mois.

La CNAS peut, en plus, prononcer ses propres pénalités. L’omission d’un salarié dans la déclaration des salaires, ou une erreur volontaire sur leur montant, coûte 1 000 DA par travailleur ou par erreur. Le retard de la déclaration annuelle entraîne une pénalité de 15 % des cotisations dues, majorée de 5 % par mois de retard.

La caisse a récemment durci le ton contre les contrevenants, comme le détaillait notre article sur les amendes promises aux employeurs. Pour le salarié, ces sanctions rappellent surtout que sa déclaration est une obligation de l’employeur, et non une faveur.

A LIRE AUSSI : Retraite en Algérie 2026 : calcul, montants, départ anticipé et ayants droit

Déclaration à la CNAS : les questions fréquentes

Comment savoir si je suis déclaré à la CNAS ?

Connectez-vous à l’espace El-Hanaa de la CNAS et téléchargez votre attestation d’affiliation. Elle prouve que votre employeur vous a inscrit à la sécurité sociale.

Comment vérifier le salaire déclaré par mon employeur ?

Sur El-Hanaa, téléchargez l’attestation des salaires déclarés par l’employeur. Comparez ensuite les montants avec ceux de vos bulletins de paie.

Dans quel délai l’employeur doit-il me déclarer à la CNAS ?

L’employeur doit demander votre affiliation dans les dix jours qui suivent votre recrutement, quel que soit votre type de contrat.

Que faire si mon employeur ne me déclare pas ?

Parlez-en d’abord à votre employeur, puis adressez-vous à votre agence CNAS, qui peut vous affilier d’office à votre demande. Vous pouvez aussi saisir l’inspection du travail, et conserver vos bulletins de paie et votre contrat comme preuves.