CNAS : un nouveau service en ligne pour les enseignants

Les directions de l’éducation des wilayas viennent d’annoncer une série de mesures concrètes destinées à faciliter l’accès des enseignants et du personnel éducatif aux services de la Caisse Nationale des Assurances Sociales (CNAS). Ces initiatives s’appuient sur l’utilisation d’une plateforme numérique appelée “Espace El Hanaa”, permettant aux usagers de bénéficier de nombreux services à distance, sans avoir à se déplacer.

À travers des circulaires datées du 4 janvier, les directions de l’éducation des trois paliers (primaire, moyen et secondaire) ont demandé aux chefs d’établissement, inspecteurs et gestionnaires de veiller à informer largement leurs personnels de cette nouvelle opportunité. L’“Espace El Hanaa”, disponible via un site internet dédié ou une application téléchargeable sur “Play Store”, offre une panoplie de services. Parmi eux :

Consultation des informations de la carte Chifa (date d’expiration, renouvellement, membres de la famille affiliés, etc.)

Validation des arrêts de travail : Les employés peuvent envoyer directement leurs certificats médicaux en ligne pour obtenir une approbation rapide sans passer par les agences de la CNAS. Une fois validée, la version signée est téléchargeable et utilisable auprès de leur établissement.

Accès à la liste des médicaments remboursés et au pourcentage de prise en charge.

Une plateforme aux multiples avantages

En s’inscrivant sur l’“Espace El Hanaa”, les enseignants et autres employés du secteur éducatif peuvent également consulter la liste des médecins conventionnés avec la CNAS. Ils peuvent aussi télécharger des documents essentiels, tels que les certificats d’affiliation.

Les enseignants pourront aussi soumettre des réclamations ou des demandes spécifiques directement via la plateforme numérique.

En outre, l’outil permet d’accéder aux détails concernant les indemnités journalières versées par la CNAS en cas d’arrêt maladie temporaire.

Ce dispositif s’inscrit dans les efforts nationaux de numérisation, conformément aux directives du président Abdelmadjid Tebboune, qui appelle à moderniser tous les secteurs administratifs pour améliorer la qualité des services et réduire les démarches bureaucratiques. L’“Espace El Hanaa” ambitionne ainsi d’établir une connexion fluide et rapide entre les employés du secteur éducatif et la CNAS, tout en réduisant les obstacles liés aux déplacements et aux longues procédures.

Cette initiative, saluée par les syndicats et le personnel éducatif, marque une avancée notable dans l’objectif de digitaliser les services publics en Algérie et de renforcer la satisfaction des citoyens face à ces prestations essentielles.