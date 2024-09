CNAS : Prise en charge médicale des nécessiteux non assurés

Désormais, les personnes nécessiteuses auront le droit à une prise en charge médicale, même si elles ne bénéficient pas d’une assurance sociale. C’est ce qui est stipulé dans le dernier décret présidentiel. Ce texte marque un tournant important dans l’accès aux soins. Un nouvel acquis précieux pour les catégories défavorisées de la société.

Ce décret permettra donc, aux personnes nécessiteuses de bénéficier d’une prise en charge médicale, même sans assurance sociale. Cela signifie que les consultations médicales, les examens et les traitements deviennent accessibles à ceux qui en ont le plus besoin. Les patients pourront recevoir les soins nécessaires sans craindre d’être contraints de choisir entre leur santé et leur situation financière.

Que prévoit le décret n° 24-287 ?

Le décret exécutif n° 24-287, paru dans le numéro 60 du journal officiel le 29 août 2024, définit les modalités de cette prise en charge. Il s’adresse notamment aux personnes vivant avec des maladies chroniques. Ces dernières souffrent souvent en silence, sans accès aux soins. Grâce à ce texte, elles pourront bénéficier de traitements adaptés. Cela implique aussi, la prise en charge médicale de leurs enfants.

Un autre point fort de ce décret est l’accès aux médicaments. Les personnes nécessiteuses et non assurées, pourront dorénavant, obtenir les médicaments prescrits par leurs médecins.

Une carte médicale au profit des personnes non assurées

Le décret prévoit, par ailleurs, la mise en place d’une carte médicale. Cette carte permettra d’obtenir des médicaments gratuitement. Pour l’obtenir, il est nécessaire de s’enregistrer auprès des services sociaux de la commune. Ce processus est simple et accessible. L’inscription se fait dans les bureaux des œuvres sociales de la mairie.

L’instauration d’une carte pour obtenir des médicaments gratuitement vise à faciliter l’accès à la pharmacologie. Les personnes non couvertes par la sécurité sociale pourront se rendre chez leur médecin et obtenir des prescriptions, sans avoir à débourser des sommes qu’elles ne peuvent pas se permettre.

l’accès aux soins était limité pour les personnes non assurées, ce qui engendrait des retards dans le traitement des maladies et une aggravation de la santé des plus pauvres. Les coûts des soins et des médicaments représentaient souvent un obstacle insurmontable pour les familles à faible revenu. Cependant, avec l’adoption du dernier décret présidentiel, la situation devrait pencher en leur faveur.

Malgré les progrès réalisés ces dernières années, de nombreux défis subsistent pour assurer une prise en charge équitable à tous les citoyens, en particulier ceux issus de milieux défavorisés.