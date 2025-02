CNAS : Les accessoires de ces dispositifs médicaux sont désormais remboursés à 100 %

La Caisse Nationale des Assurances Sociales des travailleurs salariés (CNAS) a annoncé, ce dimanche, l’introduction de nouvelles modifications visant à faciliter l’acquisition, le renouvellement et la réparation des accessoires externes des aides auditives au profit des assurés sociaux et de leurs ayants droit, y compris les veuves et les orphelins mineurs.

Selon un communiqué de la Caisse, ces modifications interviennent à la suite de consultations entre le CNAS, les représentants des associations nationales et locales actives dans le domaine de la prise en charge des implants cochléaires et des déficiences auditives, ainsi que les fournisseurs privés.

Plusieurs mesures facilitatrices ont été convenues, notamment :

L’exemption de la plupart des composants externes du contrôle médical préalable et ultérieur, à l’exception du composant principal (processeur).

Le remplacement des accessoires en cas de perte ou de vol, à condition que cela soit effectué auprès des fournisseurs privés conventionnés avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

La réparation des appareils hors période de garantie, en cas d’impossibilité de remplacement, dans le respect des délais de renouvellement et de réparation, sans avoir à recourir aux établissements de santé nationaux de référence.

10 accessoires remboursés : Le CNAS améliore la prise en charge des malentendants

Concernant les composants couverts par le remboursement, le communiqué précise que le CNAS prend en charge 100 % des coûts de remplacement des composants externes des aides auditives, quelle que soit leur valeur indiquée sur la facture estimative, taxes incluses. Les composants concernés sont :

Processeur vocal, Antenne, Cordon, Piles, Batterie, Dessiccateur, Chargeur de piles, Boîtier de piles, Aimant, Câble de chargeur de batterie.

Le remplacement des accessoires externes (AS24) est assuré au niveau des centres d’implants cochléaires ou via les fournisseurs privés, selon des périodes déterminées. Actuellement, la Caisse a annoncé le remboursement de 10 accessoires externes, tout en laissant la liste ouverte à l’ajout de composants supplémentaires à l’avenir.

Ces mesures s’inscrivent dans une démarche visant à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de déficiences auditives, en simplifiant les démarches administratives et en garantissant une prise en charge plus efficace de leurs besoins.