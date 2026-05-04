CNAS : Fin de mission pour le Directeur Général, Nadir Kouadria

Fin de fonctions du Directeur Général de la Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés (CNAS), Nadir Kouadria.

Cette décision, intervenue en ce début de mois de mai, marque un changement à la tête de l’organisme. Si les motifs de ce départ n’ont pas été détaillés officiellement par la tutelle, ce mouvement coïncide avec une période où le secteur de la protection sociale fait face à de nombreux dossiers de gestion et une attente forte des assurés.

Revalorisation des retraites : Une mise en œuvre qui suscite la polémique

Le versement des augmentations de pensions pour le mois de mai 2026, effectué sans les rappels financiers ni l’effet rétroactif attendus, a provoqué une vague de mécontentement. L’Organisation nationale des retraités algériens monte au créneau et interpelle la Présidence.

L’opération de versement des pensions de mai 2026 a tourné à la désillusion pour des millions d’Algériens. Si les hausses de 10 % (pensions ≤ 20 000 DA) et 5 % (pensions > 20 000 DA) décidées par le chef de l’État ont bien été intégrées, l’absence des rappels financiers depuis janvier 2026 et de la régularisation de l’année 2025 a suscité une vive indignation.

🟢 A LIRE AUSSI : Retraites en Algérie : les augmentations officiellement versées, qui est concerné ?

Mme Haribi Fatima Zohra, présidente de l’Organisation, a confirmé que le versement s’est limité à la revalorisation annuelle classique, omettant les dossiers financiers en suspens. Elle pointe trois zones d’ombre :

L’absence d’effet rétroactif pour les augmentations de 2026.

Le non-règlement des reliquats de 2025.

L’opacité administrative dans le calcul des droits.

🟢 A LIRE AUSSI : Retraites : Algérie Poste déploie un dispositif exceptionnel pour les pensions de mai 2026

L’organisation appelle désormais à une intervention d’urgence du président de la République pour régulariser ces arriérés et exige une plus grande transparence comptable, ainsi que l’exonération de l’IRG.

De son côté, la CNR rappelle qu’une enveloppe de 88 milliards de dinars a été mobilisée pour cette opération touchant plus de 3,5 millions de bénéficiaires. Si le calendrier de versement a été avancé au 2 mai pour cette session, le flou persiste sur l’échéancier des rappels tant attendus.