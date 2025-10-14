Elle coûte 100 000 € : la CNAS annonce la prise en charge de cette intervention

Une avancée majeure vient d’être concrétisée dans le secteur de la santé en Algérie. La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a signé mardi un accord crucial qui marque un tournant pour ses assurés nécessitant une greffe du foie.

C’est lors d’une cérémonie présidée par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saihi, que l’accord a été officialisé. Il lie désormais la CNAS à l’Établissement hospitalier spécialisé Pierre et Marie Curie (CPMC), désigné comme le « phare » de la transplantation hépatique dans le pays, selon les termes du Ministre.

Greffe du foie : Fin du fardeau financier pour les assurés

La nouvelle mesure est d’une importance capitale : elle garantit la prise en charge intégrale des coûts « exorbitants » des opérations de transplantation hépatique. Cela inclut spécifiquement les greffes pour adultes à partir de donneurs vivants.

Auparavant, les patients devaient souvent se résoudre à des traitements coûteux à l’étranger, un fardeau financier désormais levé pour les assurés de la CNAS.

Selon les spécialistes, cet accord s’inscrit pleinement dans la stratégie des autorités sanitaires visant à consolider et à élargir l’offre de soins spécialisés sur le territoire national, renforçant ainsi la « souveraineté sanitaire » du pays.

Le ministre Abdehak Saihi a précisé la feuille de route initiale de ce programme novateur. L’objectif est de réaliser, pour commencer, cinq (5) opérations de transplantation hépatique par an, l’inauguration de cette série ayant eu lieu « la semaine dernière » avec une première intervention réussie.

Le Ministre Saihi a également tenu à souligner les progrès accomplis dans la prise en charge médicale sur place. Il a révélé que le nombre de cas médicaux nécessitant un transfert à l’étranger pour traitement a drastiquement chuté, passant d’une centaine à seulement cinq cas. « Nous utiliserons les compétences présentes dans notre pays pour renforcer la souveraineté sanitaire, » a-t-il affirmé.

Cet accord ouvre une nouvelle ère pour la médecine spécialisée en Algérie, rendant un traitement vital accessible sans que les assurés n’aient à subir une double peine : celle de la maladie et celle de l’endettement.

Réforme de l’ANEM : vers une agence agile et connectée

À noter également que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ne ménage pas ses efforts dans d’autres domaines stratégiques. Hier encore, Abdelhak Saihi a donné un nouvel élan à la réforme de l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM), en appelant à une modernisation profonde axée sur la transformation numérique et l’intelligence artificielle.

Cette ambition vise à faire de l’ANEM une institution plus réactive et efficace, au service des demandeurs d’emploi et de la croissance économique nationale.

Ainsi, entre progrès médicaux majeurs et réformes structurelles pour l’emploi, le ministère affiche une feuille de route claire : rapprocher l’administration des citoyens et améliorer durablement leurs conditions de vie.