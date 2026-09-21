CNAS : les centres ouvriront désormais le samedi matin

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed Hattab, a ordonné l’ouverture des centres de la CNAS le samedi matin. Cette mesure s’applique à l’ensemble du territoire national.

Le ministre a présidé ce lundi une réunion consacrée à la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. Les responsables centraux et cadres de la Caisse ont assisté à cette rencontre.

Un suivi périodique de la performance de la Caisse

Cette réunion s’inscrit dans le suivi régulier des institutions du secteur. Elle visait à évaluer l’exécution des programmes fixés. L’amélioration de la qualité des services offerts aux citoyens constituait également un objectif central.

Le ministre a suivi une présentation détaillée sur l’activité de la Caisse. Cet exposé couvrait les indicateurs de performance. Il abordait aussi le niveau de prise en charge des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La situation des services proposés à travers les différentes structures figurait également au programme.

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La transformation numérique au cœur des discussions

Les participants ont examiné le processus de digitalisation de la Caisse. La télédéclaration et le paiement électronique ont été particulièrement évoqués. Les services numériques destinés aux entreprises et aux usagers ont aussi retenu l’attention.

Cette modernisation permet aux assurés d’accéder à distance à leurs documents et informations. Ils n’ont plus besoin de se déplacer vers les structures de la Caisse pour de nombreuses démarches.

Vers une modernisation complète du système de sécurité sociale

La Caisse poursuit le développement de ses services numériques dans le cadre d’une stratégie plus large. Le service de vérification et de téléchargement des attestations de salaire déclarées en fait partie. Le portail de télédéclaration se renforce également, permettant la déclaration et le paiement électroniques ainsi que le dépôt des déclarations annuelles de salaires et de travailleurs.

La réunion a aussi évalué les mesures prises pour accompagner les citoyens en circonstances exceptionnelles. Les dispositions d’urgence lancées par la Caisse en faveur des assurés touchés par les récents incendies ont fait l’objet d’un bilan. La facilitation du renouvellement des cartes Chifa figurait parmi ces mesures. L’accélération de la fabrication des nouvelles cartes et leur acheminement vers les wilayas concernées complétaient ce dispositif.

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La qualité de service, critère central selon le ministre

Le ministre a insisté sur un principe essentiel durant cette rencontre. L’amélioration de la performance des caisses de sécurité sociale ne se mesure pas uniquement par le volume d’activité. Elle se mesure surtout par son impact direct sur la qualité du service rendu au citoyen. La rapidité de prise en charge des préoccupations et la protection des droits sociaux comptent également.

Le ministre a appelé à poursuivre la simplification des procédures. Il a demandé de réduire les délais de traitement des dossiers. L’élargissement des services numériques reste également une priorité. L’amélioration des conditions d’accueil et d’orientation complète ces objectifs, avec une attention particulière aux catégories nécessitant un accompagnement spécifique.

Réorganisation du réseau de la Caisse à Alger

Le ministre a donné des instructions pour réorganiser le réseau des structures de la CNAS dans la wilaya d’Alger. Cette réorganisation prévoit l’étude de la création de trois directions régionales. Ces structures couvriraient les zones est, centre et ouest de la wilaya.

Cette réorganisation permettrait de redistribuer les missions. Elle rapprocherait aussi les structures de la Caisse des assurés sociaux. Elle améliorerait la coordination et le suivi des dossiers. Cette mesure tient compte de la densité démographique et de l’étendue urbaine et administrative de la wilaya d’Alger.

Ouverture du samedi matin pour désengorger les centres

Le ministre a confirmé l’ouverture des centres de la CNAS le samedi matin à travers tout le pays. Cette mesure permettra aux citoyens, notamment aux fonctionnaires et travailleurs, de bénéficier des services de la Caisse durant leur jour de repos hebdomadaire. Elle contribuera également à réduire l’affluence dans les centres et à améliorer les conditions d’accueil.

Le ministre a demandé l’adoption d’indicateurs précis et transparents pour mesurer la performance des différentes structures de la Caisse. Il a insisté sur le suivi de l’exécution des programmes et décisions sur le terrain. Le renforcement de la coordination entre les services centraux et locaux permettra de détecter et corriger rapidement les insuffisances constatées.

La digitalisation au service du citoyen

Le ministre a souligné que la numérisation doit avant tout améliorer le service public, et non se limiter à une simple modernisation technique. Cette démarche passe par des services faciles d’utilisation. Elle vise aussi à réduire les déplacements et les procédures papier.

Le ministre a conclu la réunion en invitant les responsables et cadres de la Caisse à poursuivre leurs efforts. Il a appelé à renforcer l’efficacité de la gestion et à ancrer une culture axée sur les résultats. La prise en charge du citoyen et la qualité du service public doivent rester au centre de l’action de la CNAS, conformément aux orientations générales du secteur en matière de modernisation du système de sécurité sociale.

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